Kalsdorf Calling 2026: Festival-Wochenende mit Techno und Camping

Drei Tage Musik, Camping und Festivalstimmung unter freiem Himmel: Mit Kalsdorf Calling 2026 verwandelt sich die Gemeinde südlich von Graz erneut in einen Treffpunkt für Musikfans aus Österreich und darüber hinaus.

Wenn die Sonne langsam untergeht, die ersten Beats über das Festivalgelände rollen und sich Menschen vor den Bühnen versammeln, beginnt in Kalsdorf wieder eines der außergewöhnlichsten Musikwochenenden des Sommers.

Wenn die Sonne langsam untergeht, die ersten Beats über das Festivalgelände rollen und sich Menschen vor den Bühnen versammeln, beginnt in Kalsdorf wieder eines der außergewöhnlichsten Musikwochenenden des Sommers.

Wenn die Sonne langsam untergeht, die ersten Beats über das Festivalgelände rollen und sich Menschen vor den Bühnen versammeln, beginnt in Kalsdorf wieder eines der außergewöhnlichsten Musikwochenenden des Sommers. Von 19. bis 21. Juni 2026 lädt das Kalsdorf Calling Festival südlich von Graz zu drei Tagen voller Musik, Camping und gemeinsamer Festivalerlebnisse ein. Das Boutique-Festival verbindet Live-Konzerte am Tag mit elektronischer Musik bis tief in die Nacht.

Festival nahe Graz setzt auf besondere Atmosphäre

Kalsdorf Calling versteht sich nicht als klassisches Großfestival. Statt riesiger Menschenmassen setzen die Veranstalter auf eine familiäre Atmosphäre, Gemeinschaft und Nähe zur Natur. Tagsüber stehen Live-Bands und entspannte Sundowner-Vibes im Mittelpunkt. Wenn die Sonne untergeht, übernehmen DJs und elektronische Acts das Kommando. Campingmöglichkeiten direkt am Festivalgelände sorgen dafür, dass Besucher das gesamte Wochenende vor Ort verbringen können.

Techno, Live-Musik und internationale Künstler

Auch 2026 wartet das Festival mit einem vielseitigen Line-up auf. Mit dabei sind unter anderem KOBRAKASINO, Air Rapide, Prymnd, Falabella, Martin Freudentanz, Kamilla aus Chile sowie Maske aus Berlin. Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche österreichische und internationale Künstler aus den Bereichen Indie, Electronic, Techno und Live-Performance. Neben den Konzerten und DJ-Sets steht vor allem das Gemeinschaftsgefühl im Mittelpunkt. Lagerfeuer, Camping und entspannte Begegnungen. Die Veranstalter beschreiben das Festival als einen Ort, an dem Verbindung, Kreativität und gemeinsame Erlebnisse entstehen.