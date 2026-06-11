Joker geknackt: Glückspilz aus der Steiermark gewinnt 454.000 Euro

Bei der jüngsten Ziehung der Österreichischen Lotterien wurde der Joker-Jackpot geknackt. Ein Glückspilz aus der Steiermark darf sich über einen Solo-Gewinn von 454.000 Euro freuen.

Für eine Person aus der Steiermark hat sich der Mittwochabend ganz besonders gelohnt. Bei der aktuellen Ziehung der Österreichischen Lotterien wurde der Joker-Jackpot geknackt. Der Gewinn: beeindruckende 454.000 Euro. Während beim klassischen Lotto „6 aus 45“ ein Millionengewinn nach Niederösterreich ging, sorgte der Joker für Jubel in der Steiermark.

454.000 Euro gehen an einen Steirer

Beim Joker hatte sich zuletzt ein Jackpot aufgebaut. Nun wurde die richtige Zahlenkombination gespielt. Da nur ein einziger Spielteilnehmer beziehungsweise eine einzige Spielteilnehmerin die richtige Joker-Zahl auf dem Wettschein hatte und „Ja“ zum Joker angekreuzt hatte, geht die gesamte Gewinnsumme von 454.000 Euro als Solo-Gewinn in die Steiermark. Auch bei Lotto „6 aus 45“ gab es Grund zur Freude. Dort wurde der Sechser geknackt. Ein Spieler oder eine Spielerin aus Niederösterreich traf die sechs richtigen Zahlen und sicherte sich damit rund 1,2 Millionen Euro. Der Millionengewinn gelang mit dem sechsten und letzten Tipp eines abgegebenen Scheins.

Neue Chance auf Millionen

Schon bei der nächsten Ziehung am Freitag geht es erneut um viel Geld. Bei der Lotto Bonus Ziehung wartet wieder ein Startjackpot von 1,2 Millionen Euro. Zusätzlich werden unter allen teilnehmenden Tipps weitere 30.000 Euro verlost. Bei LottoPlus blieb der Sechser diesmal aus. Deshalb wurde die Gewinnsumme auf die nächstniedrigere Gewinnklasse aufgeteilt. 29 Spielteilnehmer mit fünf richtigen Zahlen dürfen sich dadurch jeweils über mehr als 7.700 Euro freuen. Bei der nächsten Ziehung wartet beim LottoPlus-Sechser ein Gewinn von rund 150.000 Euro.