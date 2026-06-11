Sperrstunde in Gleisdorf: Gleich mehrere Lokale schließen bald

In Gleisdorf stehen mehrere Schließungen bevor: Die „Moment Bar & Lounge“ macht Mitte August zu, auch der Amsterdam Concept Store und das „Sei Giorni“ folgen.

Gleich mehrere Betriebe in Gleisdorf stehen vor dem Aus. Besonders schmerzhaft ist die Schließung der „Moment Bar & Lounge“ am Rathausplatz. Das Lokal, das erst vor wenigen Jahren aus dem früheren „Old Inn“ hervorgegangen ist, sperrt mit 15. August zu. Auch der Amsterdam Concept Store im GEZ beendet am selben Tag seinen Betrieb. Nur wenige Wochen später folgt mit dem „Sei Giorni“ ein weiteres Lokal.

Moment Bar schließt am 15. August

Für die beiden Betreiberinnen der „Moment Bar & Lounge“, Daniela Windhaber und Kerstin Schilli, war die Entscheidung keine leichte. Drei Jahre lang wollten sie dem bekannten Standort am Rathausplatz neues Leben geben. Nun ziehen sie einen Schlussstrich. Als Hauptgrund nennen die beiden die hohe Belastung. Schilli arbeitet zusätzlich als Pflegeassistentin. Die Doppelbelastung sei auf Dauer nicht mehr zu schaffen gewesen. Allein wollte Windhaber das Lokal nicht weiterführen. Bis 15. August bleibt die Bar noch geöffnet. Danach soll es ein großes Abschlussfest geben.

Baustelle brachte weniger Gäste

Auch die Situation rund um den Standort war zuletzt schwierig. Durch die Baustelle rund um das Lokal seien weniger Gäste gekommen. Vor allem am Abend sei die Frequenz spürbar zurückgegangen. Die Öffnungszeiten wurden bereits reduziert. Statt an fünf Tagen war die Bar zuletzt nur noch an drei Tagen geöffnet. Wie es mit den Räumlichkeiten weitergeht, ist offen. Die Betreiberinnen könnten sich vorstellen, dass dort künftig ein Tagescafé oder ein Bücherei-Café entsteht. Die Stadtbücherei zieht gerade direkt ins Untergeschoss des Rathauses und liegt damit künftig unmittelbar daneben.

Auch Amsterdam Concept Store macht dicht

Nicht nur die Gastronomie ist betroffen. Auch der Amsterdam Concept Store im GEZ schließt mit 15. August seine Türen. Damit verliert Gleisdorf innerhalb kurzer Zeit ein weiteres Geschäft. Die Schließungen zeigen, wie angespannt die Lage für manche Betriebe in kleineren Stadtzentren geworden ist. Sinkende Frequenz, verändertes Einkaufsverhalten und steigende Kosten setzen viele Unternehmerinnen und Unternehmer unter Druck.

Sei Giorni folgt im September

Nur einen Monat später endet auch die Geschichte des „Sei Giorni“. Betreiber Dominik Hartweger übte zuletzt deutliche Kritik an der Stadt Gleisdorf. Seiner Ansicht nach sei am Abend zu wenig los. Er kritisiert, dass eine Stadt mit dieser Größe und zwei Autobahnabfahrten abends dennoch wenig Frequenz habe.