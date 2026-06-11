„Danke für deinen unermüdlichen Einsatz“: Rotkreuz-Helfer verstorben

Mehr als zwei Jahrzehnte stand er im Dienst seiner Mitmenschen. Nun trauert das Rote Kreuz Leibnitz um Friedrich Josef „Fritz“ Milocco. Der langjährige Rettungssanitäter und Ortsstellenleiter ist im Alter von 78 Jahren verstorben.

Das Rote Kreuz Leibnitz nimmt Abschied von einem Menschen, der über viele Jahre hinweg das Gesicht der Ortsstelle Heiligenkreuz am Waasen mitgeprägt hat. Friedrich Josef „Fritz“ Milocco ist am 10. Juni 2026 im Alter von 78 Jahren verstorben. Mit seinem Tod verliert das Rote Kreuz nicht nur einen langjährigen freiwilligen Mitarbeiter, sondern auch einen Kameraden, Ausbildner und Freund, der für viele Generationen von Helfern eine wichtige Stütze war.

Mehr als 20 Jahre im Dienst der Mitmenschen

Seit dem Jahr 2001 engagierte sich Fritz Milocco ehrenamtlich beim Roten Kreuz. In diesen mehr als zwei Jahrzehnten übernahm er zahlreiche Aufgaben und Verantwortungen. Er war als Rettungssanitäter im Einsatz, wirkte als Gruppenkommandant und engagierte sich viele Jahre in leitenden Funktionen. Von 2009 bis 2016 war er stellvertretender Ortsstellenleiter in Heiligenkreuz am Waasen, anschließend führte er die Dienststelle selbst als Ortsstellenleiter bis zum Jahr 2020.

Verlässlicher Helfer und geschätzter Wegbegleiter

Wer mit Fritz Milocco zusammenarbeitete, erinnert sich vor allem an seine Verlässlichkeit, seine Erfahrung und seine ruhige Art. Er war jemand, auf den man sich verlassen konnte, bei Einsätzen, in schwierigen Situationen und auch im Alltag der Dienststelle. Gleichzeitig setzte er sich stets für den Zusammenhalt innerhalb der Rotkreuz-Familie ein und unterstützte junge und Mitarbeiter mit seinem Wissen und seiner Erfahrung.

„Sein Wirken wird in Erinnerung bleiben“

In einer bewegenden Mitteilung würdigt das Rote Kreuz Leibnitz den Verstorbenen: „Mit seiner Erfahrung, seiner Verlässlichkeit und seiner Hilfsbereitschaft war Fritz für viele ein geschätzter Kamerad, Ausbildner und Freund. Sein Wirken wird weit über seine aktive Dienstzeit hinaus in Erinnerung bleiben.“ Das Mitgefühl des Roten Kreuzes gilt nun seiner Ehefrau Ilse, seinen Kindern, Enkelkindern sowie allen Angehörigen und Freunden. „Wir danken ihm für seine langjährige Treue zum Roten Kreuz und seinen unermüdlichen Einsatz“, heißt es in der Aussendung weiter.