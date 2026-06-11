Neue Regeln für den Biber: Land legt Vorgaben für künftigen Umgang fest

Der Biberbestand in der Steiermark ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Mit einer neuen Verordnung regelt das Land nun den Umgang mit möglichen Konflikten zwischen Naturschutz und menschlicher Infrastruktur.

Die Steiermärkische Landesregierung hat am 11. Juni 2026 die neue Biber-Verordnung beschlossen. Sie soll festlegen, wie künftig mit Konfliktfällen rund um den geschützten Nager umzugehen ist. Hintergrund ist die zunehmende Verbreitung des Bibers in der Steiermark. Nach Angaben des Landes befindet sich die Population mittlerweile in einem günstigen Erhaltungszustand. Gleichzeitig nehmen Situationen zu, in denen Biberaktivitäten mit menschlicher Nutzung zusammentreffen – etwa bei Hochwasserschutzanlagen, landwirtschaftlichen Flächen, kommunaler Infrastruktur oder Wasserkraftanlagen. Die neue Regelung soll einen einheitlichen Ablauf schaffen und dabei die Vorgaben des europäischen Artenschutzes berücksichtigen.

Prävention vor möglichen Eingriffen

Die Verordnung sieht ein mehrstufiges Vorgehen vor. Am Beginn stehen Maßnahmen, die Konflikte möglichst vermeiden sollen. Dazu gehören Beratungen, technische Schutzvorrichtungen oder Anpassungen im Umfeld betroffener Gewässer. Erst wenn diese Möglichkeiten nicht ausreichen oder nicht umgesetzt werden können, sollen weitere Schritte geprüft werden. Dazu können auch Entnahmen einzelner Tiere zählen. Naturschutzlandesrat Hannes Amesbauer verweist darauf, dass eine reine Bestandsreduktion allein Konflikte nicht dauerhaft lösen müsse. Frei werdende Reviere könnten häufig durch andere Tiere wieder besetzt werden.

Begrenzte Entnahmen unter klaren Voraussetzungen

Sollten Eingriffe notwendig werden, gelten künftig bestimmte Voraussetzungen. Zunächst müssen geeignete Präventionsmaßnahmen ausgeschöpft sein. Entnahmen sind nur innerhalb eines festgelegten Zeitraums vom 1. September bis 31. März möglich. Außerdem wurde ein jährliches Kontingent von maximal 84 Tieren festgelegt. Die Anwendung der neuen Regelung soll begleitet und überprüft werden. Nach einer ersten Phase ist eine Evaluierung vorgesehen, um mögliche Anpassungen vorzunehmen.

Monitoring und Kontrolle

Neben den Vorgaben für Konfliktfälle beinhaltet die Verordnung auch Regelungen zur Beobachtung der Entwicklung. Ein bestehendes Netzwerk an Fachleuten soll bei auftretenden Problemen eine rasche Einschätzung ermöglichen. Zusätzlich sind Kontroll- und Meldepflichten vorgesehen. Damit soll nachvollziehbar bleiben, wann und unter welchen Bedingungen Maßnahmen gesetzt werden. Der Biber bleibt weiterhin durch die europäische Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie geschützt.

Suche nach Ausgleich zwischen Mensch und Natur

Mit der neuen Verordnung reagiert das Land auf die wachsende Zahl an Biberrevieren und damit verbundenen Herausforderungen. Ziel ist es, Gemeinden, Grundeigentümern und Betreibern betroffener Anlagen klare Handlungsmöglichkeiten zu geben und gleichzeitig den Schutz der Tierart sicherzustellen. Die kommenden Jahre sollen zeigen, wie sich das neue Managementsystem in der Praxis bewährt. Eine regelmäßige Evaluierung ist Teil der Regelung.