„Hat unsere Klara erwischt“: Kuh von Blitz getroffen

Nach intensiven Regenfällen ist es auf der Krakauebene zu einem Blitzschlag gekommen, bei dem ein Tier am Bergerhof getroffen wurde. Der Vorfall wird zum Anlass genommen, erneut vor Gewittergefahr im alpinen Gelände zu warnen.

Am steirischen Bergerhof Krakauebene im Bezirk Murau kam es im Zuge der Wetterlage der vergangenen Tage zu einem Zwischenfall: Ein Blitz hat eine Kuh des Betriebs getroffen. Der Betrieb zeigte sich in seinem Posting einerseits erleichtert über die zuvor gefallenen Regenmengen, andererseits betroffen über den Vorfall mit dem Tier: „Wir freuen uns sehr über den Regen der letzten 48 h. Das aber gleich einer der ersten Blitze der Saison unsere Klara erwischt, hätte nicht unbedingt sein müssen.“

Warnung vor unterschätzter Gefahr durch Gewitter

Gleichzeitig nutzt der Betrieb den Vorfall für eine deutliche Warnung. Besonders in alpinen Regionen könne jedes noch harmlos wirkende Gewitter schnell zur Gefahr werden, wird betont. Auch auf offenen Flächen, selbst im Talbereich, sei das Risiko nicht zu unterschätzen. Tiere und Menschen seien dort gleichermaßen exponiert, insbesondere wenn sich keine geschützten Bereiche in unmittelbarer Nähe befinden.