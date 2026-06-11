TSV Hartberg verlängert mit Markus Karner bis 2028

Der TSV Hartberg hat den Vertrag mit Amateur- und Projekt-12-Trainer Markus Karner um zwei weitere Jahre bis Sommer 2028 verlängert. Der Verein setzt damit weiterhin auf Kontinuität und die Entwicklung junger Spieler.

Der TSV Hartberg hat die Zusammenarbeit mit Markus Karner verlängert. Der 47-jährige Burgenländer bleibt damit bis Sommer 2028 Cheftrainer der Amateure sowie verantwortlich für das Projekt-12 im Verein. Karner ist seit Sommer 2021 im Klub tätig und hat in dieser Zeit mehrere sportliche Entwicklungsschritte mit der zweiten Mannschaft begleitet. Unter seiner Führung gelang zunächst der Meistertitel in der Oberliga Süd-Ost in der Saison 2022/23, verbunden mit dem Aufstieg in die Steirische Landesliga. In der vergangenen Spielzeit folgte der nächste Erfolg: der Vizemeistertitel sowie der Aufstieg in die Regionalliga Süd, der dritthöchsten Spielklasse im österreichischen Fußball.

Fokus auf Ausbildung und Schnittstelle zur Kampfmannschaft

Mit der Vertragsverlängerung verfolgt der TSV Hartberg weiterhin den eingeschlagenen Weg, verstärkt auf junge und entwicklungsfähige Spieler zu setzen. Die Amateure sollen dabei als wichtige Schnittstelle zwischen Nachwuchs- und Profibereich fungieren. Karner selbst sieht seine Rolle klar in der Ausbildungsarbeit. In seiner Funktion als Projekt-12-Talentecoach und Amateurtrainer versteht er sich als Bindeglied zur Kampfmannschaft rund um Cheftrainer Markus Schopp. Ziel sei es, Spieler gezielt an das Bundesliganiveau heranzuführen und die Zusammenarbeit mit der Nachwuchsabteilung der JUNIORS Hartberg weiter zu stärken.

Stimmen aus dem Verein: Entwicklung als gemeinsames Projekt

TSV-Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr verweist auf die sportliche Entwicklung der vergangenen Jahre. Karner habe sowohl fachlich als auch menschlich überzeugt und maßgeblich zur Entwicklung der Mannschaft beigetragen. Die Erfolge reichten vom Aufstieg aus der Oberliga bis hin zur Etablierung in der Regionalliga Süd. Besonders hervorgehoben wird dabei auch die Entwicklung einzelner Spieler, die den Sprung in höhere Mannschaften geschafft haben. So habe unter anderem Fabian Wilfinger bereits den Weg in die Kampfmannschaft gefunden, weitere Talente stünden laut Vereinsangaben kurz vor diesem Schritt.

Regionalliga als nächste Herausforderung

Mit dem Aufstieg in die Regionalliga Süd wartet in der kommenden Saison eine neue sportliche Herausforderung auf die Hartberger Amateure. Der Verein sieht die Mannschaft dafür gut aufgestellt und setzt weiterhin auf eine junge Struktur. Die enge Abstimmung zwischen Amateur- und Profibereich soll dabei eine zentrale Rolle spielen.

Zusammenarbeit als zentraler Faktor

Auch Obmann Robert Dittrich hebt die Bedeutung der Zusammenarbeit hervor. Karner stehe für eine klare, entwicklungsorientierte Trainingsphilosophie, die darauf abzielt, Spieler individuell zu verbessern. Die tägliche Arbeit im Verein sei von enger Abstimmung, gegenseitiger Wertschätzung und einem gemeinsamen Ziel geprägt: die nachhaltige Entwicklung von Spielern für den gesamten TSV Hartberg. Mit der Vertragsverlängerung bis 2028 setzt der Klub damit ein weiteres Zeichen für Kontinuität im sportlichen Aufbauprozess.