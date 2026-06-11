Nach Crash: Feuerwehr rettet verletzte Person aus Auto

Auf der Umfahrungsstraße der B72 bei Krieglach in der Steiermark ist es am Mittwochabend, dem 10. Juni zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen gekommen. Die Feuerwehr musste eine Person aus einem Fahrzeug befreien.

Die Feuerwehr Krieglach wurde am Mittwoch gegen 17 Uhr mittels Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall auf die Umfahrungsstraße der B72 alarmiert. Laut Einsatzmeldung handelte es sich um einen Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Nach Angaben der Einsatzkräfte kam es aus bislang unbekannter Ursache zu einer Kollision, nachdem ein Autofahrer ein vor ihm abbiegendes Fahrzeug übersehen hatte und auf dessen Heck auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuglenker verletzt.

Versorgung der Verletzten

Beim Eintreffen der Feuerwehr war eine Person im Fahrzeug eingeschlossen und musste gemeinsam mit dem Notarzt aus dem Unfallfahrzeug befreit werden. Die Rettung erfolgte mittels Spineboard in Zusammenarbeit mit dem medizinischen Einsatzteam. Anschließend wurde die verletzte Person dem Roten Kreuz zur weiteren Versorgung übergeben. Die beiden Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades durch das Rote Kreuz in das LKH Mürzzuschlag gebracht. Im Einsatz standen neben der Feuerwehr auch Polizei, Notarzt, mehrere Rettungsfahrzeuge sowie First-Responder.

Aufgaben der Feuerwehr

Die Feuerwehr Krieglach übernahm vor Ort mehrere Aufgaben. Dazu zählten die Absicherung der Unfallstelle, die Unterstützung bei der Menschenrettung sowie die Reinigung der Fahrbahn. Zudem wurde das beschädigte Fahrzeug aus dem Gefahrenbereich entfernt. Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Umfahrungsstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden.