Allergiker aufgepasst: Diese Pollen sorgen jetzt für Beschwerden

In der Steiermark beginnt mit der Hauptblüte der Gräser eine der intensivsten Phasen der Pollensaison. Gleichzeitig sorgt wechselhaftes Wetter für schwankende Belastungen für Allergiker.

Der Pollenwarndienst Steiermark weist darauf hin, dass die frühblühenden Gräser im Mai bereits zu teils hohen Belastungsspitzen geführt haben. Durch die Niederschläge der vergangenen Wochen wurde diese erste intensive Phase zwar abgeschwächt, nun beginnt jedoch die Hauptblüte der Gräser. Damit steigt die Pollenbelastung in weiten Teilen des Landes erneut an. Besonders in sonnigen Phasen sind laut Prognose mäßige bis hohe Werte zu erwarten, während Regenphasen für eine spürbare Entlastung sorgen.

Tagesverlauf und regionale Unterschiede

Die stärkste Belastung durch Gräserpollen tritt typischerweise in den frühen Vormittagsstunden auf. Anschließend bleibt die Konzentration bis in die Abendstunden erhöht. Auch regional zeigen sich Unterschiede: In den Bergregionen der Steiermark hat die Gräserblüte inzwischen ebenfalls eingesetzt. Dort kann die Belastung durch Mahd und Beweidung lokal reduziert werden. In größeren Laubwaldgebieten ist die Konzentration von Gräserpollen hingegen meist geringer.

Weitere Pollenquellen im Überblick

Neben Gräsern tragen derzeit auch andere Pflanzen zur Pollenbelastung bei. Dazu zählen unter anderem Brennnesseln sowie verschiedene Ampfer- und Wegericharten. In höheren Lagen oberhalb von rund 1000 Metern schreitet zudem die Blüte der Grün-Erle voran. Für Personen mit einer Sensibilisierung gegenüber Birkengewächsen ist diese besonders relevant, da es zu Kreuzreaktionen kommen kann. Niederschläge wirken sich dabei doppelt aus: Einerseits reduzieren sie die Pollenkonzentration in der Luft, andererseits verhindern sie einen Ferntransport in tiefere Lagen.

Weitere Blühpflanzen und mögliche Reaktionen

Auch die Blüte der Linde schreitet in der Steiermark voran. Da sie vor allem durch Insekten bestäubt wird, gelangen nur geringe Mengen Pollen in die Luft. Der intensive Blütenduft kann jedoch bei empfindlichen Personen die Atemwege reizen. Die Edelkastanie befindet sich ebenfalls in der Blütezeit und kann bei entsprechend sensibilisierten Personen Kreuzreaktionen auslösen, insbesondere bei Allergien gegen Buchen- oder Birkengewächse.

Pilzsporen durch feuchte Witterung begünstigt

Neben Pollen spielt derzeit auch der Pilzsporenflug eine Rolle. Die aktuellen Temperaturen in Verbindung mit Niederschlägen fördern die Bildung und Verbreitung von Sporen, die an Messstellen regelmäßig in allergierelevanten Konzentrationen festgestellt werden. Während Regen die Pollenbelastung reduziert, kann er gleichzeitig die Freisetzung von Pilzsporen begünstigen, was für Allergiker ebenfalls eine Belastung darstellen kann.

Breites Pollenspektrum mit geringem Allergiepotenzial

Im aktuellen Pollenspektrum finden sich zudem Pollen von Kiefern, Fichten, Doldenblütlern, Holunder, Robinie, Schmetterlingsblütlern, Liliengewächsen und Zypressengewächsen. Diese gelten jedoch überwiegend als allergologisch wenig relevant und verursachen nur selten stärkere Beschwerden. Insgesamt bleibt die Belastungslage in der Steiermark damit wetterabhängig und regional unterschiedlich ausgeprägt.