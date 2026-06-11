Wetterwechsel in der Steiermark: Freitag bringt Wolken, Wind und Regen

Der Freitag startet in den meisten Teilen der Steiermark sonnig, nur im Ausseerland machen sich bereits in der Früh dichtere Wolken bemerkbar. Diese sollen sich im Tagesverlauf auf die ganze Steiermark ausbreiten. „Am Nachmittag macht sich die Sonne in der ganzen Steiermark rar, und vor allem im Enns- und Salzatal regnet es in der Folge anhaltend schwach bis mäßig. Mit spürbarem Nordwestwind bleibt die Temperatur unter den für die Jahreszeit üblichen Werten“, so die GeoSphere Austria. Es werden Höchsttemperaturen zwischen 14 und 22 Grad erwartet.