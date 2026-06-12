Über sieben Kilometer Hofwege werden heuer saniert und ausgebaut

Das Land Steiermark investiert heuer mehr als 560.000 Euro in den Ausbau von Hofzufahrten. Insgesamt werden in neun Bezirken 33 Projekte mit einer Gesamtlänge von über sieben Kilometern umgesetzt.

Heuer und noch nächstes Jahr gilt ein Übereinkommen, das im Jahr 2020 die Abteilung 7 des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung (Gemeinden, Wahlen und ländlicher Wegebau) und die Landwirtschaftskammer Steiermark über die Arbeitsaufteilung „Ländlicher Wegebau und Wegerhaltung” für den Zeitraum 2021 bis 2027 abgeschlossen haben.

562.161 Euro von der Abteilung 7 an die Landwirtschaftskammer

„Hofwege sind wichtig, weil sie Höfe verlässlich erreichbar machen und damit Landwirtschaft, Versorgung und Alltag am Betrieb sichern. Zur Finanzierung des Hofwegeprogramms, dem ehemaligen sogenannten ,Schwarzwegeprogramm‘, wurden in der heutigen Regierungssitzung Landesmittel in der Höhe von exakt 562.161 Euro genehmigt”, sagt Verkehrslandesrätin Claudia Holzer. Nachdem die Interessenten im Jahresprogramm eine ähnliche Summe, nämlich 562.809 Euro bereitstellen und die Vorhaben vereinzelt in mehreren Abschnitten umgesetzt werden, betragen die Gesamtbaukosten für alle Vorhaben 1.682.000 Euro. „Heuer werden in neun Bezirken insgesamt 33 Hofzufahrten beziehungsweise Projekte mit einer Gesamtlänge von 7.069 Meter um- und ausgebaut”, so Wolfgang Wlattnig, Leiter der Abteilung 7.