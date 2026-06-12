Kollision zweier Autos auf der L303: 21-Jähriger verletzt

Als der 24-Jährige nach links in eine Gemeindestraße einbiegen wollte, kam es aus bisher bekannten Umständen zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Als der 24-Jährige nach links in eine Gemeindestraße einbiegen wollte, kam es aus bisher bekannten Umständen zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.45 Uhr. Ein 21-jähriger Mann aus dem Bezirk Leibnitz war mit seinem Auto auf der L303 von Preding in Richtung Gleinstätten unterwegs. Zeitgleich fuhr ein 24-jähriger Lenker ebenfalls aus dem Bezirk Leibnitz auf derselben Strecke in entgegengesetzter Richtung. Als der 24-Jährige nach links in eine Gemeindestraße einbiegen wollte, kam es aus bisher bekannten Umständen zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Fahrer verletzt ins LKH Wagna gebracht

Durch den heftigen Zusammenstoß erlitt der 21-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurde er vom Roten Kreuz in das LKH Wagna eingeliefert. Der 24-jährige Unfallbeteiligte blieb nach Angaben der Polizei unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Wettmannstätten rückte mit 22 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen aus, um die Unfallstelle abzusichern und die Aufräumarbeiten durchzuführen. Während des Einsatzes kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen. Wie die weiteren Erhebungen der Polizei ergaben, war der verletzte 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Gegen ihn werden entsprechende Anzeigen erstattet.