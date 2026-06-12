Steirische Schule gehackt: 52.000 vertrauliche Dateien landen im Darknet

Wochen nach dem Hackerangriff an einer Schule sollen zehntausende vertrauliche Dokumente im Darknet veröffentlicht worden sein. Betroffen sind offenbar sensible Daten von Schülern und Mitarbeitenden.

Nach einem Cyberangriff auf das Schulzentrum B3 in Bruck an der Mur sind nun offenbar rund 52.000 Dateien im Darknet aufgetaucht.

Nach einem Cyberangriff auf das Schulzentrum B3 in Bruck an der Mur sind nun offenbar rund 52.000 Dateien im Darknet aufgetaucht.

Was zunächst als IT-Sicherheitsvorfall begann, entwickelt sich nun zu einem der größten bekannten Datenlecks im steirischen Bildungsbereich. Nach einem Cyberangriff auf das Schulzentrum B3 in Bruck an der Mur, 5 Minuten hat berichtet: Cyberattacke auf steirische Schule: Hacker fordern Geld, Daten in Gefahr, sind nun offenbar rund 52.000 Dateien im Darknet aufgetaucht. Betroffen ist der Schulcluster mit Handelsakademie (HAK), Handelsschule (HASCH) und Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP), so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung.

Hacker machten ihre Drohung wahr

Bereits im Frühjahr war bekannt geworden, dass das Schulzentrum Ziel eines sogenannten Ransomware-Angriffs geworden war. Dabei verschaffen sich Cyberkriminelle Zugriff auf Computersysteme, kopieren Daten und verschlüsseln diese. Anschließend fordern sie meist Lösegeld. Nach Angaben der Bildungsdirektion wurde auf die Erpressungsversuche nicht eingegangen. Nun dürften die Täter ihre Ankündigung umgesetzt und die erbeuteten Daten veröffentlicht haben.

Sensible Dokumente betroffen

Nach Medienberichten sollen sich unter den veröffentlichten Dateien zahlreiche vertrauliche Unterlagen befinden. Genannt werden unter anderem Prüfungsunterlagen, Protokolle, schulinterne Dokumente sowie personenbezogene Daten. Auch Dokumente mit besonders sensiblen Inhalten sollen betroffen sein. Die genaue Zahl der betroffenen Personen und der tatsächliche Umfang des Datenabflusses werden derzeit untersucht. Die Bildungsdirektion verweist auf laufende Ermittlungen und betont, dass die zuständigen Behörden informiert wurden. Auch die Datenschutzbehörde wurde eingeschaltet.