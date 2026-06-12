Hoflader brannte neben Heustall: Landwirt reagierte geistesgegenwärtig

Ein Hoflader geriet in der Nacht auf Freitag auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Brand. Weil der Landwirt rasch reagierte, konnte ein Übergreifen der Flammen auf einen mit Heu gefüllten Stall verhindert werden.

In Kapfenberg ist in der Nacht auf Freitag ein landwirtschaftliches Fahrzeug in Brand geraten. Gegen 1.30 Uhr wurde die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt zu einem Fahrzeugbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb im Bereich der B20 alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Hoflader in einer Einfahrt in Flammen.

©FF Kapfenberg-Stadt Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester auszuschließen.

Brennender Lader aus Stall gebracht

Der Hoflader hatte sich zuvor in einem Stall befunden, der mit Heu gefüllt war. Der Landwirt reagierte jedoch geistesgegenwärtig und brachte das brennende Fahrzeug noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Gabelstapler aus dem Gefahrenbereich. Durch dieses rasche Handeln konnte nach Angaben der Feuerwehr ein größerer Schaden verhindert werden. Die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt begann sofort mit den Löscharbeiten. Der brennende Hoflader wurde unter Atemschutz mit einem C-Rohr abgelöscht. Anschließend kontrollierten die Einsatzkräfte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester auszuschließen.

©FF Kapfenberg-Stadt Der brennende Hoflader wurde unter Atemschutz mit einem C-Rohr abgelöscht.

Betriebsmittel gebunden

Nach dem Löschen mussten ausgelaufene Betriebsmittel gebunden werden. Dafür streuten die Feuerwehrleute Bindemittel auf die betroffene Fläche, um eine weitere Gefährdung zu verhindern. Nach rund 90 Minuten konnte die Feuerwehr wieder einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.