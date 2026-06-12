Katze steckt in Regenrinne fest: Feuerwehr rückt zur Rettung aus

Eine Katze steckte in einer Regenrinne fest und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Die Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf rückten aus und brachten das Tier sicher zurück zu seinen Besitzern.

Die Freiwillige Feuerwehr Kapfenberg-Hafendorf wurde am Donnerstag um 16.18 Uhr zu der Tierrettung alarmiert. Die Katze steckte in der Regenrinne fest und war auf Hilfe angewiesen. Die Feuerwehrleute gingen behutsam vor und konnten das Tier schließlich sicher aus der misslichen Lage befreien. Nach der erfolgreichen Rettung wurde die Katze ihren Besitzern übergeben. Verletzt wurde das Tier nach ersten Informationen nicht. Für die Einsatzkräfte war der Einsatz nach kurzer Zeit beendet. Anschließend konnte die Feuerwehr wieder ins Rüsthaus einrücken.