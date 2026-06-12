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auf dem bild von 5min.at sieht man einen mann mit einem messer und dahinter ein wohngebiet.
Judendorf
12/06/2026
Polizei-Einsatz

Nach Messer-Attacke: 17-Jähriger in Justizanstalt eingeliefert

Am Mittwochabend kam es zu einer gefährlichen Szene in Judendorf, Bezirk Leoben. Ein Teenager ging mit einem Messer auf einen anderen Jugendlichen los.

von Amélie Meier Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Amelie Meier von 5min.at
1 Minute Lesezeit(103 Wörter)
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Mittwochabend, 11. Juni 2026, kam es zu einer gefährlichen Drohung. Ein 17-Jähriger soll einen 18-Jährigen vor dessen Wohnadresse in Judendorf mit einem Klappmesser bedroht und mit dem Umbringen gedroht haben. Die alarmierten Polizeistreifen trafen den Verdächtigen gegen 22 Uhr gemeinsam mit drei Begleitern vor Ort an.

17-Jähriger wurde festgenommen

Aufgrund der Zeugenaussagen wurde der 17-Jährige festgenommen. Das Messer wurde sichergestellt und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Leoben eingeliefert. Verletzt wurde niemand. Der Jugendliche wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt.

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