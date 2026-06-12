Gemeinsamer Motorradausflug nimmt dramatischen Ausgang

Bei einem gemeinsamen Überholvorgang kollidierten Freitagvormittag zwei Motorradfahrer (69, 70) in Söchau in der Steiermark. Beide Männer stürzten in einen Acker und erlitten schwere Verletzungen.

In den Vormittagsstunden waren die beiden Pensionisten aus dem Bezirk Weiz im Rahmen einer Motorradtour gemeinsam unterwegs. Gegen 9.30 Uhr befuhren sie die L 442 von St. Kind kommend in Fahrtrichtung Söchau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld). Im Ortsteil Aschbach beabsichtigten die Männer, ein vor ihnen fahrendes Fahrzeug zu überholen.

Beide Biker in Acker geschleudert

Beim Ausscheren touchierten die beiden Motorräder einander, wodurch beide Lenker die Kontrolle verloren und zu Sturz kamen. Die Männer wurden in den angrenzenden Acker geschleudert und blieben dort schwer verletzt liegen. Insassen eines zufällig nachkommenden Fahrzeugs bemerkten die Verunfallten und verständigten umgehend die Rettungskräfte. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort wurden die beiden Schwerverletzten mit Rettungshubschraubern in das LKH Feldbach sowie in die Universitätsklinik Graz geflogen.

©FF St. Kind Beide Motorradfahrer wurden in den angrenzenden Acker geschleudert.

L 442 gesperrt

Die L 442 war für die Dauer des Rettungseinsatzes für den gesamten Verkehr gesperrt. Neben der Polizeiinspektion Ilz standen die Freiwilligen Feuerwehren Söchau und St. Kind sowie das Rote Kreuz samt Notarzt im Einsatz.