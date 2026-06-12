16-Jähriger soll junge Steirerin (11) vergewaltigt haben

Die Staatsanwaltschaft Graz untersucht derzeit zwei mutmaßliche Sexualdelikte in der Steiermark. Betroffen sind ein Mädchen aus dem Bezirk Leibnitz und eine junge Frau aus dem Bezirk Leoben.

Bei der Staatsanwaltschaft Graz laufen laut Medienberichten Ermittlungen zu zwei Fällen, bei denen es um den Verdacht von Vergewaltigungen geht. Einer der Fälle betrifft ein 11-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Leibnitz. Ein 16-jähriger Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft sollen sich der Jugendliche und das Mädchen nicht gekannt haben. Laut Staatsanwalt Christian Kroschl soll der Verdächtige die Schülerin tagsüber in einer Nebenstraße in Leibnitz angegriffen haben. Die beiden seien demnach zufällig aufeinandergetroffen. Der 16-Jährige zeigt sich laut Ermittlern geständig. Nun soll ein Gutachten eines Jugendpsychiaters klären, ob bei dem Jugendlichen eine mögliche psychische Auffälligkeit oder Störung vorliegt.

Zweiter sexueller Übergriff in Leoben

Ein weiterer mutmaßlicher Übergriff beschäftigt die Behörden. Dieser soll sich im April im Bezirk Leoben ereignet haben. Im Mittelpunkt der Ermittlungen steht ein 19-jähriger Mann, der versucht haben soll, eine junge Frau während eines Spaziergangs zu vergewaltigen. Der Frau gelang es laut den bisherigen Erkenntnissen, sich aus der Situation zu befreien und zu flüchten. Die Staatsanwaltschaft führt weitere Untersuchungen durch, um den Ablauf und die Hintergründe des Geschehens vollständig zu klären. Für beide Beschuldigten gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2026 um 14:52 Uhr aktualisiert