Heli-Action in der Steiermark: Serienkulisse wird zur Einsatzbühne

Die steirische Region Ramsau am Dachstein wurde für einen Tag zur echten TV-Kulisse: 1.500 Fans der Serie „Die Bergretter“ erlebten spektakuläre Rettungsaktionen, Stars hautnah und einen Blick hinter die Kulissen.

Der Aufstieg in die Ramsau am Dachstein fühlt sich an wie der Schritt in eine andere Welt. Und genau das war an diesem Tag gewollt: Aus der Fernsehserie wurde ein Live-Erlebnis, das die Grenze zwischen Fiktion und Realität verschwimmen ließ. Beim fünften Fantag der Erfolgsproduktion „Die Bergretter“ verwandelte sich die steirische Bergkulisse in eine Bühne für echte Emotionen und spektakuläre Szenen. Rund 1.500 Fans waren gekommen, viele davon mit einem klaren Bild im Kopf: die bekannten Rettungsmissionen aus dem Fernsehen.

Helikopter, Einsatzkräfte und echte Bergrettung

Schon am Vormittag wurde es dramatisch. Eine realistisch inszenierte Rettungsübung sorgte für Gänsehaut-Momente im Schanzengelände. Beteiligte waren die Bergrettung Ramsau, die Freiwillige Feuerwehr Ramsau sowie die ÖAMTC Luftrettung C14. Hubschrauber setzten zur Landung an, Einsatzkräfte arbeiteten sich durch das Gelände, während die Zuschauer das Geschehen aus nächster Nähe verfolgen konnten. Für viele wirkte es, als würde eine Szene aus der Serie direkt vor ihren Augen entstehen, nur ohne Schnitt und Kamera-Trick.

©Martin Huber | Auch eine realistisch inszenierte Übung mit der ÖAMTC-Luftrettung C14 stand beim Bergretter Fantag in Ramsau am Dachstein auf dem Programm.

Stars mitten im Einsatzgeschehen

Der Höhepunkt für viele Besucher: die Schauspieler selbst. Sebastian Ströbel, Luise Bähr, Robert Lohr, Markus Brandl und Michael Pascher mischten sich unter die Einsatzkräfte und wurden Teil der Rettungsübung. Für die Fans bedeutete das: keine Distanz zwischen Bildschirm und Realität. Die Serienfiguren standen plötzlich dort, wo sonst nur die Kamera läuft – mitten im Geschehen, mitten im echten Einsatzszenario.

Vom Einsatzgelände ins Festzelt

Nach der Action am Vormittag verlagerte sich das Geschehen am Nachmittag ins Festzelt. Dort wartete ein deutlich ruhigerer, aber nicht weniger emotionaler Programmpunkt: ein Live-Talk mit den Schauspielern, kombiniert mit Showkochen und Publikumsgesprächen. Die Stars beantworteten Fragen, erzählten aus dem Drehalltag und nahmen sich Zeit für Fotos und persönliche Begegnungen.

Wenn eine Serie zur Reiseentscheidung wird

Dass „Die Bergretter“ weit mehr als Unterhaltung ist, zeigt sich nicht nur an den Fanmassen. Laut einer im Rahmen der Eventreihe durchgeführten Umfrage beeinflusst die Serie bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar die Urlaubsplanung. Mehr als zwei Drittel der Befragten gaben an, dass die Produktion ihre Entscheidung für eine Reise in die Region stark geprägt habe. Besonders die alpine Landschaft rund um die Ramsau bleibt dabei im Gedächtnis.