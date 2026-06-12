Rührende Rettungsaktion: Entenmama führt Polizisten zu Küken

Eine scheinbar alltägliche Streife endet mit einem tierischen Einsatz: in der Steiermark. Polizisten und Anrainer retten vier Entenküken aus einem Schacht und bringen sie wohlbehalten zurück zur Mutter.

Was als routinemäßiger Streifendienst begann, entwickelte sich am Vormittag zu einer kleinen, aber berührenden Rettungsaktion. Polizisten wurden auf eine Entenmutter aufmerksam, die wiederholt auf die Fahrbahn lief und sich offenbar nicht beruhigen ließ. Zunächst versuchten die Beamten, das Tier von der Straße wegzulocken und in Sicherheit zu bringen. Doch die Ente kehrte immer wieder zurück, was die Polizisten stutzig machte.

Grund für ungewöhnliches Verhalten war rasch klar

Bei genauerem Hinsehen zeigte sich schließlich, warum die Entenmutter so beharrlich in der Nähe blieb: Ihre vier Küken waren durch einen Kanaldeckel in einen darunterliegenden Schacht gefallen. Für die Tiere bestand ohne Hilfe keine Möglichkeit, selbst wieder herauszukommen. Die Situation machte rasches Handeln notwendig.

Einsatz mit Happy End

Die Polizisten zögerten nicht lange und holten sich Unterstützung von hilfsbereiten Anrainer. Gemeinsam wurde der Kanaldeckel geöffnet und die Küken vorsichtig aus dem Schacht befreit. Die kleine Entenfamilie konnte anschließend wieder zusammengeführt werden. Die „Mutter „Entenmama“ blieb während der gesamten Rettungsaktion in der Nähe und wurde schließlich wieder mit ihren Jungen vereint.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.06.2026 um 17:03 Uhr aktualisiert