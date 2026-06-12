Unwetter-Einsatz in Leibnitz: Feuerwehr räumt verkeilte Baumstämme aus Fluss

Nach den anhaltenden Regenfällen in der Steiermark der letzten Tage wurde die Altenmarkterbrücke in Leibnitz zum Einsatzort: Treibholz hatte sich an den Pfeilern verkeilt und den Wasserfluss behindert.

Die starken Regenfälle der vergangenen Tage sorgten am Donnerstag, 11. Juni, für einen Feuerwehreinsatz in Leibnitz. Gegen Mittag wurde die Stadtfeuerwehr alarmiert, nachdem sich an der Altenmarkterbrücke eine gefährliche Situation entwickelt hatte. Durch die Wassermengen wurde Treibholz angeschwemmt und gegen die Brückenpfeiler gedrückt. Dort sammelten sich Äste und Baumstämme immer weiter an, bis schließlich eine sogenannte Verklausung entstand.

Spezialgerät kam zum Einsatz

Um die Blockade rasch zu beseitigen und eine mögliche Belastung der Brückenkonstruktion zu verhindern, setzte die Feuerwehr auf schweres Gerät. Mithilfe des Krans des Schweren Rüstfahrzeuges konnten die Einsatzkräfte den Greifer anbringen und die verkeilten Holzteile sowie größere Baumstämme Schritt für Schritt entfernen. Dadurch wurde der Bereich unter der Brücke wieder freigeräumt und der ungehinderte Abfluss des Wassers konnte sichergestellt werden. Während der Arbeiten musste die Straße im Bereich der Altenmarkterbrücke aus Sicherheitsgründen vollständig für den Verkehr gesperrt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Gefahr beseitigt werden.