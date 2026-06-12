Steiermark: Auto kracht in Zaun

Ein Auto kam am Donnerstag in Krieglach (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) von der Straße ab, durchbrach einen Zaun und kam erst nach einem weiteren Aufprall zum Stillstand. Der Lenker blieb unverletzt.

Am Donnerstag, 11. Juni 2026, wurde die Feuerwehr Krieglach gegen 11.46 Uhr per Sirenenalarm zu einem Verkehrsunfall auf die Waldheimatstraße gerufen. Ein Wagen war in Richtung Schotterteich unterwegs, als er von der Straße abkam und einen angrenzenden Zaun durchbrach. Anschließend geriet das Fahrzeug auf eine Böschung und prallte erneut gegen den Zaun, bevor es schließlich zum Stillstand kam.

Lenker blieb unverletzt

Der Fahrer blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Feuerwehr Krieglach übernahm die Absicherung der Unfallstelle und sorgte dafür, dass der Bereich sicher abgearbeitet werden konnte. Neben der Absicherung führten die Einsatzkräfte auch Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn durch. Anschließend wurde das beschädigte Fahrzeug geborgen und aus dem Gefahrenbereich entfernt. Die Polizei Krieglach war ebenfalls vor Ort und unterstützte die Einsatzmaßnahmen. Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Unfallstelle wieder freigegeben werden.