Unfall in Industriebetrieb: Steirer (41) nach Druckstoß im Spital

Ein 41-Jähriger wurde bei einem Arbeitsunfall in Weiz in der Steiermark am Freitagnachmittag, 12. Juni 2026, schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

Der 41-Jährige aus dem Bezirk Weiz war gegen 14.45 Uhr in der Halle eines großen Industriebetriebes alleine damit beschäftigt, Schrauben an der Tür eines Transformators festzuschrauben. Diese Arbeit nahm aufgrund falscher Schrauben mehr Zeit als erwartet in Anspruch. „Plötzlich strömte automatisch Luft in den Transformator, worauf die Tür des Transformators mit großer Wucht aufgeschlagen wurde. Der 41-Jährige wurde von der Tür am Kopf und am Oberkörper getroffen“, berichtet die Polizei.

Ermittlungen laufen

„Der Mann trug zu diesem Zeitpunkt einen Helm, der aber vermutlich wegen unsachgemäßer Trageweise weggeschleudert wurde“, informiert die Polizei weiter. Der Verunfallte wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH Weiz eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Weitere Erhebungen sind notwendig.