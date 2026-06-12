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Symbolfoto von 5min.at: Eine Patientin wird von der Rettung betreut
Ein 41-Jähriger Arbeiter aus Weiz wurde bei Transformator-Arbeiten in einem Industriebetrieb verletzt.
Weiz
12/06/2026
Arbeitsunfall

Unfall in Industriebetrieb: Steirer (41) nach Druckstoß im Spital

Ein 41-Jähriger wurde bei einem Arbeitsunfall in Weiz in der Steiermark am Freitagnachmittag, 12. Juni 2026, schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(132 Wörter)
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Der 41-Jährige aus dem Bezirk Weiz war gegen 14.45 Uhr in der Halle eines großen Industriebetriebes alleine damit beschäftigt, Schrauben an der Tür eines Transformators festzuschrauben. Diese Arbeit nahm aufgrund falscher Schrauben mehr Zeit als erwartet in Anspruch. „Plötzlich strömte automatisch Luft in den Transformator, worauf die Tür des Transformators mit großer Wucht aufgeschlagen wurde. Der 41-Jährige wurde von der Tür am Kopf und am Oberkörper getroffen“, berichtet die Polizei.

Ermittlungen laufen

„Der Mann trug zu diesem Zeitpunkt einen Helm, der aber vermutlich wegen unsachgemäßer Trageweise weggeschleudert wurde“, informiert die Polizei weiter. Der Verunfallte wurde nach der medizinischen Erstversorgung in das LKH Weiz eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Weitere Erhebungen sind notwendig.

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