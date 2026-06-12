Temperaturen steigen auf 26 Grad: So wird der Samstag in der Steiermark

„In der nördlichen Obersteiermark wird es am Samstagvormittag noch leicht regnen, am Nachmittag können die Wolken auflockern. Auch weht hier mäßiger bis lebhafter Nordwestwind. Sonst bleibt die Schauerneigung bis auf wenige Ausnahmen am späteren Nachmittag sehr gering und immer wieder scheint die Sonne“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Zu den Temperaturen am Samstag äußern sich die Wetterexperten folgendermaßen: „Am Morgen hat es 8 bis 13 Grad, die Höchstwerte erreichen zwischen 20 Grad in Mariazell und bis zu 26 Grad in Leibnitz.“