Land Steiermark ehrt Persönlichkeiten für ihr Engagement

In der Alten Universität Graz hat Landeshauptmann Mario Kunasek verdiente Persönlichkeiten mit Bundesauszeichnungen und Berufstiteln geehrt. Gewürdigt wurden herausragende Leistungen für die Steiermark und das öffentliche Leben.

Univ.-Prof. Willibald Plessas, Kommerzialrat Josef Peter Puntinger, Verena Ennemoser (Präsidentin des LVwG), Landeshauptmann Mario Kunasek, Markus J. Plöbst (Stadtpfarrer von Leoben und Lehrer), Ferdinand Lambauer (Oberst i. R. beim Österreichischen Bundesheer) und Gottfried Allmer (Wissenschaftler) bei der Feierstunde in der Alten Universität Graz.

Univ.-Prof. Willibald Plessas, Kommerzialrat Josef Peter Puntinger, Verena Ennemoser (Präsidentin des LVwG), Landeshauptmann Mario Kunasek, Markus J. Plöbst (Stadtpfarrer von Leoben und Lehrer), Ferdinand Lambauer (Oberst i. R. beim Österreichischen Bundesheer) und Gottfried Allmer (Wissenschaftler) bei der Feierstunde in der Alten Universität Graz.

In der Aula der Alten Universität Graz überreichte Landeshauptmann Mario Kunasek am 11. Juni 2026 stellvertretend für den Herrn Bundespräsidenten verdienten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Bundesauszeichnungen und Berufstitel. Im Zuge dieser feierlichen Überreichung wurden Persönlichkeiten geehrt, die aufgrund ihrer Leistungen und ihres überdurchschnittlichen Engagements die Steiermark erfolgreich mitgestaltet und einen großen Teil ihres Wirkens in den Dienst unseres Landes gestellt haben. Der Landeshauptmann konnte zu diesem würdigen Festakt neben den Auszuzeichnenden und deren Familien unter anderem auch Landesrätin Claudia Holzer, LAbg. Kerstin Zambo, Generalvikar Erich Linhardt, Rektor Peter Moser (Montanuniversität Leoben) und Rektor Georg Schulz (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz) begrüßen.

Überreichung von Ehrenzeichen

„Immer wieder haben Menschen in der Geschichte unseres Landes in den unterschiedlichsten Bereichen überdurchschnittliche Leistungen erbracht. Alle Geehrten haben dazu beigetragen, dass die Steiermark dieses starke, zukunftsorientierte und lebenswerte Land ist. Der unermüdliche Einsatz soll durch die Verleihung von Bundes-Auszeichnungen und Berufstiteln gewürdigt werden. Die verliehenen Auszeichnungen und Titel sind Zeichen der Anerkennung für großartige Leistungen, für die ich herzlich danken möchte. Zudem sei auch den Familien und Freunden gedankt, die sie in ihrem steten Engagement für die Steiermark immer unterstützt haben und die immer hinter ihnen gestanden sind“, betonte LH Mario Kunasek.

©Land Steiermark/Foto Fischer | Landeshauptmann Mario Kunasek überreicht Verena Ennemoser (Präsidentin LVwG) den Berufstitel Hofrätin. ©Land Steiermark/Foto Fischer | LH Mario Kunasek überreicht Univ.-Prof. Willibald Plessas das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. ©Land Steiermark/Foto Fischer | LH Mario Kunasek überreicht Kommerzialrat Josef Peter Puntinger das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich. ©Land Steiermark/Foto Fischer | LH Mario Kunasek übergibt an Markus J. Plöbst (Stadtpfarrer von Leoben und Lehrer) den Berufstitel Professor. ©Land Steiermark/Foto Fischer | LH Mario Kunasek übergibt an Ferdinand Lambauer (Oberst i. R. beim Österreichischen Bundesheer) den Berufstitel Professor.

Bundesauszeichnungen: Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhielt Univ.-Prof. Willibald Plessas, das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich wurde an Kommerzialrat Josef Peter Puntinger überreicht. Zudem wurden vier Persönlichkeiten mit Berufstiteln ausgezeichnet: Berufstitel „Hofrätin“: Verena Ennemoser, Präsidentin des Landesverwaltungsgerichts Steiermark Berufstitel „Professor“: Gottfried Allmer , Wissenschaftler

, Wissenschaftler Ferdinand Lambauer , Oberst i. R. beim Österreichischen Bundesheer

, Oberst i. R. beim Österreichischen Bundesheer Markus J. Plöbst, Stadtpfarrer von Leoben und Lehrer

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 11:16 Uhr aktualisiert