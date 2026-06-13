Land Steiermark ehrt Persönlichkeiten für ihr Engagement
In der Alten Universität Graz hat Landeshauptmann Mario Kunasek verdiente Persönlichkeiten mit Bundesauszeichnungen und Berufstiteln geehrt. Gewürdigt wurden herausragende Leistungen für die Steiermark und das öffentliche Leben.
In der Aula der Alten Universität Graz überreichte Landeshauptmann Mario Kunasek am 11. Juni 2026 stellvertretend für den Herrn Bundespräsidenten verdienten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens Bundesauszeichnungen und Berufstitel. Im Zuge dieser feierlichen Überreichung wurden Persönlichkeiten geehrt, die aufgrund ihrer Leistungen und ihres überdurchschnittlichen Engagements die Steiermark erfolgreich mitgestaltet und einen großen Teil ihres Wirkens in den Dienst unseres Landes gestellt haben. Der Landeshauptmann konnte zu diesem würdigen Festakt neben den Auszuzeichnenden und deren Familien unter anderem auch Landesrätin Claudia Holzer, LAbg. Kerstin Zambo, Generalvikar Erich Linhardt, Rektor Peter Moser (Montanuniversität Leoben) und Rektor Georg Schulz (Universität für Musik und darstellende Kunst Graz) begrüßen.
Überreichung von Ehrenzeichen
„Immer wieder haben Menschen in der Geschichte unseres Landes in den unterschiedlichsten Bereichen überdurchschnittliche Leistungen erbracht. Alle Geehrten haben dazu beigetragen, dass die Steiermark dieses starke, zukunftsorientierte und lebenswerte Land ist. Der unermüdliche Einsatz soll durch die Verleihung von Bundes-Auszeichnungen und Berufstiteln gewürdigt werden. Die verliehenen Auszeichnungen und Titel sind Zeichen der Anerkennung für großartige Leistungen, für die ich herzlich danken möchte. Zudem sei auch den Familien und Freunden gedankt, die sie in ihrem steten Engagement für die Steiermark immer unterstützt haben und die immer hinter ihnen gestanden sind“, betonte LH Mario Kunasek.
Bundesauszeichnungen:
Das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhielt
- Univ.-Prof. Willibald Plessas,
das Goldene Verdienstzeichen der Republik Österreich wurde an
- Kommerzialrat Josef Peter Puntinger
überreicht.
Zudem wurden vier Persönlichkeiten mit Berufstiteln ausgezeichnet:
Berufstitel „Hofrätin“:
- Verena Ennemoser, Präsidentin des Landesverwaltungsgerichts Steiermark
Berufstitel „Professor“:
- Gottfried Allmer, Wissenschaftler
- Ferdinand Lambauer, Oberst i. R. beim Österreichischen Bundesheer
- Markus J. Plöbst, Stadtpfarrer von Leoben und Lehrer