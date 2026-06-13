Bildung trifft Einsatzorganisation: Vorlesetag bei der Feuerwehr

Im Rahmen des 9. steirischen Vorlesetags hat Bildungslandesrat Stefan Hermann heute bei der Stadtfeuerwehr Feldbach aus dem Kinderbuch „Wasser Marsch! Einsatz für die Feuerwehr“ der steirischen Autorin Karin Ammerer vorgelesen. Mit seinem Besuch setzte Hermann ein Zeichen für die Bedeutung von Leseförderung, Sprachbildung und gemeinsamer Lesezeit mit Kindern.

9. Steirischer Vorlesetag: Bildungslandesrat Hermann las aus Kinderbuch vor

Die Veranstaltung wurde von der Stadtbibliothek Feldbach gemeinsam mit der Stadtfeuerwehr Feldbach sowie der Initiative gemeinsam.sicher.feuerwehr organisiert und verband damit Leseförderung mit kindgerechter Sicherheitsbildung. Der steirische Vorlesetag bringt auch heuer wieder an zahlreichen Orten in der Steiermark Menschen zum Vorlesen zusammen und rückt die Freude am Lesen in den Mittelpunkt.

©Land Steiermark Bildungslandesrat Stefan Hermann (M.) im Rahmen des Vorlesetages bei der Stadtfeuerwehr Feldbach.

„Lesen ist die Grundlage für alles Lernen. Wer schon früh Freude an Büchern entwickelt, stärkt nicht nur seine Sprachkompetenz, sondern auch Fantasie, Konzentrationsfähigkeit und Empathie. Gerade das Vorlesen schafft wertvolle gemeinsame Momente und kann Kinder nachhaltig für Bücher und Geschichten begeistern. Der Vorlesetag macht sichtbar, wie wichtig Lesen für die Entwicklung unserer Kinder ist. Wenn Leseförderung mit starken Partnern vor Ort gelingt, entstehen wertvolle Impulse für Bildung, Zusammenhalt und Persönlichkeitsentwicklung”, betonte Bildungslandesrat Stefan Hermann.

gemeinsam.sicher.feuerwehr

Dass die heutige Lesung in der Stadtfeuerwehr Feldbach stattfand, unterstrich zugleich, wie vielseitig und kreativ der steirische Vorlesetag angelegt ist. Ungewöhnliche Vorleseorte schaffen besondere Erlebnisse und zeigen, dass Lesen überall seinen Platz haben kann – in Schulen, Bibliotheken, Kulturstätten und eben auch bei der Feuerwehr. Mit der Organisation durch die Stadtbibliothek Feldbach und gemeinsam.sicher.feuerwehr wurde die Lesung in ein Umfeld eingebettet, das Bildung, Gemeinschaft und Sicherheit miteinander verbindet. Die Initiative gemeinsam.sicher.feuerwehr ist ein Bildungsprogramm der österreichischen Feuerwehren zur Brand- und Katastrophenschutzerziehung in Kindergarten und Schule und stellt dafür altersgerechte Lernunterlagen sowie pädagogische Begleitmaterialien zur Verfügung. Damit werden Kinder frühzeitig für Gefahrenprävention, richtiges Verhalten in Notsituationen und das Verständnis für die Aufgaben der Feuerwehr sensibilisiert. Die heutige Veranstaltung in Feldbach zeigte, wie sich diese Inhalte mit einem positiven Zugang über Bücher, Geschichten und gemeinsames Erleben verbinden lassen.