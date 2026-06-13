Grazerin (22) zum „Superstar der Spediteure“ gekürt

„Die Spediteure suchen den Superstar“ – so lautete erneut das Motto des heurigen Lehrlingswettbewerbs der Speditionskaufleute, der am Donnerstag im Rahmen der StyrianSkills in der WKO Steiermark über die Bühne ging. Drei Kandidaten und eine Kandidatin haben sich der strengen Jury gestellt: Sie mussten in einem schriftlichen Test einen schwierigen Geschäftsfall lösen, ihre fiktive Firma präsentieren und die Jury davon überzeugen, ihrer Firma einen – fiktiven – Auftrag zu geben. Dabei mussten die Nachwuchsprofis Fragen zu den angebotenen Leistungen und zu Haftung, Versicherung, Zolldokumente und vieles mehr beantworten. Das Gespräch fand nicht nur auf Deutsch statt, sondern auch auf Englisch, das in der internationalen Speditionsbranche unverzichtbar ist.

„Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Top- Leistungen abgeliefert“

Die Jury zeigte sich beeindruckt von der Professionalität und von der Kreativität der Kandidaten – und auch von den guten Nerven der Teilnehmer. „Jede Präsentation ist einzigartig, ebenso jede Persönlichkeit! Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben Top- Leistungen abgeliefert. Man spürt die Begeisterung und die hohe Motivation“, freut sich Norbert Adler, Obmann der Fachgruppe Spedition und Logistik und selbst Jury-Mitglied. Übrigens: In der Jury saß heuer auch ein besonderer Speditionsprofi, wenngleich auch nur in beobachtender Funktion. Paul Zadravec hat 2024 den StyrianSkills-Bewerb der Spediteure gewonnen und wurde anschließend auch noch zum Staatsmeister gekürt. Das ist aber noch nicht alles: Im heurigen September ist Paul Zadravec bei den WorldSkills in Shanghai am Start. Er bekam die Gelegenheit, den heurigen Bewerb aus der Juryperspektive zu erleben, um sich so noch besser auf seinen Einsatz bei den WorldSkills vorzubereiten.

Judith Rienessel ist die beste Nachwuchs-Spediteurin

Der Sieg ging schließlich an die 22-jährige Judith Rienessel – und sie freut sich gleich doppelt über ihren Erfolg: Bereits im Vorjahr war sie beim Bewerb angetreten, musste sich aber ganz knapp geschlagen geben. Dass sie bereits im Vorjahr Wettbewerbsluft geschnuppert hat, hat der Grazerin geholfen, ebenso aber auch ihre Erfahrungen in der Praxis. Sie hat ihre beiden Lehrabschlussprüfungen als Speditionskauffrau und Speditionslogistikerin bereits absolviert, konnte aber aufgrund ihres jungen Alters noch einmal beim Bewerb antreten. Aktuell ist sie bei Temmel Air & Sea beschäftigt und dort unter anderem in den Bereichen Luftfracht, Zollabwicklungen und Expresssendungen tätig.

© Foto Fischer Maximilian Maier, Florian Hörbinger und Judith Rienessel (v.l.) dürfen sich über die Stockerlplätze freuen.

Weitere Platzierungen

Der zweite Platz ging an den 18-jährigen Maximilian Maier, der im dritten Lehrjahr bei Dachser Austria ist, Platz drei belegte Florian Hörbinger (17, 3. Lehrjahr bei ÖBB Rail Cargo) und Platz vier ging an Mark Lepold (18, 3. Lehrjahr bei ÖBB Rail Cargo). Für die Gewinnerin gab’s einen Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro, mit dem sie sich endlich einen langgehegten Traum erfüllen wird, nämlich eine Reise nach Zypern. Zusätzlich konnten sich alle vier über Gutscheine von MediaMarkt freuen.