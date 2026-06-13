Nach Unfall geflüchtet: Motorradfahrer drängt 16-Jährigen gegen Mauer

Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag in Kleinstübing. Ein 16-jähriger Leichtmotorradlenker stürzte und verletzte sich, als er einem Überholenden ausweichen musste. Nun sucht die Polizei nach dem flüchtigen Fahrer.

Am späten Freitagnachmittag, dem 12. Juni 2026, kam es auf der L334 im Bereich des Freilichtmuseums in Kleinstübing (Deutschfeistritz/Steiermark) zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 16-jähriger Jugendlicher aus dem Bezirk Graz-Umgebung war kurz vor 17 Uhr mit seinem Leichtmotorrad in Richtung Norden unterwegs, als ihm plötzlich Gefahr drohte. Ein bislang unbekannter Motorradlenker überholte im Gegenverkehr trotz unübersichtlicher Lage ein Auto. Der 16-Jährige wich dem entgegenkommenden Biker aus. Dabei touchierte die Mauer am rechten Fahrbahnrand und kam zu Sturz. Er wurde verletzt. „Der zweitbeteiligte Motorradlenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort“, so die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Gratwein sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum geflüchteten Motorradfahrer machen können. Sachdienliche Informationen werden von der Polizeiinspektion Gratwein unter der Telefonnummer +43 (0) 59133 6137 100 entgegengenommen.