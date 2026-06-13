Durch Ablenkung: Lkw rammt Auto auf der A2

Ein Unfall forderte Freitagmittag die Einsatzkräfte auf der Südautobahn bei Bad Waltersdorf. Ein abgelenkter Lkw-Fahrer drängte das Auto einer 54-Jährigen ab. Die Feuerwehr musste sie befreien.

Kurz nach 12 Uhr mittags wurden die Einsatzkräfte über die Landesleitzentrale „Florian Steiermark“ mittels Sirenenalarms alarmiert. Auf der A2 Südautobahn im Gemeindegebiet von Bad Waltersdorf (Fahrtrichtung Graz) war es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Sattelschlepper gekommen.

Vom Lkw gerammt und gegen Betonwand geschleudert

Laut einer Presseaussendung der steirischen Polizei war ein 42-jähriger Lkw-Lenker vermutlich aufgrund von Ablenkung mit seinem Sattelzug auf die zweite Fahrspur geraten. Dabei touchierte er den Wagen einer 54-jährigen Autofahrerin. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Auto ins Schleudern und krachte gegen die Mittelleitwand aus Beton. Während der Lkw-Fahrer unverletzt blieb – ein Alkotest verlief negativ –, wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.

Schonende Rettung mit der Bergeschere

Die Freiwilligen Feuerwehren Bad Waltersdorf und Ilz sicherten die Unfallstelle ab und bauten den Brandschutz auf. Nach Absprache mit dem Notarzt leiteten die Kameraden eine schonende Rettung ein: Mittels hydraulischen Rettungsgeräts schnitten sie die komplette Fahrerseite des Wracks auf. Die verletzte 54-Jährige wurde vorsichtig auf einem Spineboard befreit und den Sanitätern des Roten Kreuzes übergeben. Sie wurde mit Verletzungen in das LKH Feldbach eingeliefert. Nach den Aufräumarbeiten und dem Abtransport des Autos durch das schwere Rüstfahrzeug (SRF) Ilz konnte die Asfinag die gesperrte Fahrbahn wieder freigeben werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 15:09 Uhr aktualisiert