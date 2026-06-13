Lehrlinge übernehmen eine Woche lang steirischen Supermarkt

36 Lehrlinge haben im Rahmen der Initiative „Lehrlinge führen Märkte“ für eine Woche die Verantwortung in einem BILLA PLUS Markt in Voitsberg übernommen. Gleichzeitig absolvieren aktuell 58 integrative Lehrlinge ihre Ausbildung.

Das Projekt fand von 8. bis 12. Juni statt und bot den Nachwuchskräften die Möglichkeit, ihr Können in der Praxis unter Beweis zu stellen.

Das Projekt fand von 8. bis 12. Juni statt und bot den Nachwuchskräften die Möglichkeit, ihr Können in der Praxis unter Beweis zu stellen.

Im Rahmen der Initiative „Lehrlinge führen Märkte“ haben 36 Lehrlinge eine Woche lang die Leitung des BILLA PLUS Marktes im Innovationspark in Voitsberg übernommen. Das Projekt fand von 8. bis 12. Juni statt und bot den Nachwuchskräften die Möglichkeit, ihr Können in der Praxis unter Beweis zu stellen.

Marktalltag in eigener Verantwortung

Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernahmen dabei zentrale Aufgaben des Marktbetriebs. Neben organisatorischen Tätigkeiten waren sie für die Koordination von Abläufen, die Betreuung von Kundinnen und Kunden sowie die Zusammenarbeit im Team verantwortlich. Ziel der Aktion ist es, Lehrlingen frühzeitig Einblicke in Führungsaufgaben zu ermöglichen und ihre persönliche sowie berufliche Entwicklung zu fördern. Bereits zum 14. Mal wurde das Projekt österreichweit durchgeführt. Insgesamt beteiligten sich heuer 217 Lehrlinge in sieben BILLA- und BILLA-PLUS-Märkten.

Nachwuchsförderung in der Steiermark

BILLA setzt weiterhin stark auf die Ausbildung junger Fachkräfte. Allein in der Steiermark absolvieren derzeit 58 integrative Lehrlinge ihre Ausbildung beim Handelsunternehmen. Sie werden von einem breiten Netzwerk an Partnerorganisationen begleitet und unterstützt. Zudem haben auch heuer wieder zahlreiche Jugendliche ihre Lehre bei BILLA in der Steiermark begonnen. Das Unternehmen bietet insgesamt elf verschiedene Lehrberufe an – vom klassischen Einzelhandel über Büroberufe bis hin zu Ausbildungen in den Bereichen Lebensmitteltechnik, Konditorei oder Elektrotechnik.

Teamgeist und erste Führungserfahrung

Für viele Teilnehmer war die Lehrlingswoche eine besondere Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen und neue Erfahrungen zu sammeln. Neben dem Marktbetrieb standen auch ein Verkaufswettbewerb sowie ein Recruitingtag auf dem Programm. Dabei konnten die Lehrlinge ihre Fachkenntnisse unter Beweis stellen und interessierten Jugendlichen Einblicke in ihre Ausbildung geben. Mit Projekten wie „Lehrlinge führen Märkte“ möchte BILLA junge Talente fördern und ihnen frühzeitig die Möglichkeit geben, Führungsqualitäten, Selbstständigkeit und Teamgeist zu entwickeln.