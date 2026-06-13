9. Steirischer Vorlesetag: Rund 100 Veranstaltungen im ganzen Land

Mit rund 100 Veranstaltungen im ganzen Land stand die Steiermark am Freitag ganz im Zeichen des Lesens. Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom besuchte dabei eine Lesung von Schauspieler Johannes Silberschneider in Lieboch.

Geschichten öffnen Türen zu neuen Welten, fördern Fantasie und schaffen gemeinsame Erlebnisse. Im Rahmen des 9. Steirischen Vorlesetages besuchte Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom die Lesung von Schauspieler Johannes Silberschneider im Dieselkino Lieboch. „Lesen ist eine wesentliche Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben und die aktive Teilhabe an unserer Gesellschaft. Mit dem Steirischen Vorlesetag möchten wir die Freude am Lesen wecken und insbesondere Kinder und Jugendliche dazu ermutigen, die Welt der Bücher für sich zu entdecken”, betonte Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom in ihren Grußworten.

100 Lese-Veranstaltungen in der Steiermark

Der Steirische Vorlesetag findet heuer bereits zum neunten Mal statt und ist längst zu einem Fixpunkt im steirischen Veranstaltungskalender geworden. Rund 100 Vorleseveranstaltungen in allen Regionen der Steiermark laden bei freiem Eintritt dazu ein, Geschichten zu erleben und die Kraft des Lesens zu entdecken. Zusetzlich stehen im Internet unter leseland-steiermark.at nein Vorlesevideos zur Vrerfügung. „Gerade in einer digitalen und schnelllebigen Zeit schafft das Lesen wertvolle Momente der Ruhe und Konzentration. Geschichten werden lebendig – durch unsere Fantasie und durch die Stimme jener Menschen, die sie mit anderen teilen. Deshalb ist der Vorlesetag nicht nur eine schöne Tradition, sondern auch eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und unserer Gesellschaft“, so Khom.

LH-Stv. Manuela Khom besuchte Lesung von Johannes Silberschneider in Lieboch

Im Dieselkino Lieboch übernahm der renommierte steirische Schauspieler Johannes Silberschneider die Lesung. Der gebürtige Mauterner, der seine Karriere ursprünglich als Musiker begann und heute auf zahlreiche Film-, Fernseh- und Theaterproduktionen zurückblicken kann, las aus dem Buch „Kaffee mit Jonny Cash” von Vojo Radkovic. Die Autobiografie des bekannten Grazer Journalisten und Konzertveranstalters nimmt die Leserinnen und Leser mit auf eine Zeitreise durch fünf Jahrzehnte Musik- und Mediengeschichte. Mit persönlichen Begegnungen, spannenden Anekdoten und Einblicken in die steirische Kulturszene zeichnet das Werk ein lebendiges Bild einer bewegten Epoche.

©Land Steiermark Vorlesetag: Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom mit Johannes Silberschneider.

Landeshauptmann-Stv. Khom dankte Johannes Silberschneider für seinen Einsatz: „Ich freue mich ganz besonders, dass Johannes Silberschneider trotz seines vollen Terminkalenders Zeit für den Steirischen Vorlesetag gefunden hat. Sein Engagement zeigt, wie viele Menschen bereit sind, sich für die Leseförderung einzusetzen. Dafür gebührt ihm großer Dank.” Ein besonderer Dank galt auch dem Lesezentrum Steiermark, der Abteilung 6 Bildung und Gesellschaft, allen Sponsorinnen und Sponsoren sowie dem Dieselkino Lieboch, das die Räumlichkeiten und organisatorische Unterstützung für die Veranstaltung kostenlos zur Verfügung stellte.



