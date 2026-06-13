Steirerin (94) erfüllt sich Herzenswunsch: „Hätte nie gedacht, dass ich es noch miterlebe…“

Mit fast 95 Jahren erfüllt sich für Maria Stoißer aus Kalsdorf ein großer Wunsch: Sie reist mit der Koralmbahn nach Klagenfurt, um ihren Enkel zu besuchen - und erlebt dabei eine ganz besondere Premiere voller Emotionen.

Maria Stoißer aus Kalsdorf feiert heuer ihren 95. Geburtstag. Ihr sehnlichster Traum war es, dass sie mit der Koralmbahn zu ihrem Enkel fährt, der seit über 20 Jahren schon in Kärnten wohnt.

Maria Stoißer aus Kalsdorf feiert heuer ihren 95. Geburtstag. Ihr sehnlichster Traum war es, dass sie mit der Koralmbahn zu ihrem Enkel fährt, der seit über 20 Jahren schon in Kärnten wohnt.

Maria Stoißer aus Kalsdorf (Steiermark) feiert heuer ihren 95. Geburtstag. Ihr sehnlichster Traum war es, dass sie mit der Koralmbahn zu ihrem Enkel fährt, der seit über 20 Jahren schon in Kärnten wohnt. „Ich hab jeden Baufortschritt der Koralmbahn miterlebt, weil mein Haus direkt daneben liegt und hätte mir nie gedacht, dass ich es noch miterlebe, wie ich in so kurzer Zeit in Klagenfurt bin.“

Erste Koralmbahn-Fahrt sorgt für große Emotionen

Heute war es endlich so weit: „Ich war schon sehr aufgeregt, hab seit ein paar Tagen nicht schlafen können.“ Um 10 Uhr ging es los, mit im Gepäck ihr Urenkel. Wie gebannt schaut Maria, die von allen liebevoll Omama genannt wird auf den Monitor. „230 km/h die Stunde!! A Wahnsinn!“ Kurz vor 11 Uhr kommt der Zug in Klagenfurt an. Am Bahnsteig, ihr Enkel, der schon auf sie gewartet hat.

©5 Minuten Um 10 Uhr ging es los, mit im Gepäck ihr Urenkel.

„Ich war das letzte Mal vor 20 Jahren hier und er ist noch schöner, als ich es in Erinnerung habe“

Gemeinsam fahren sie dann alle zum Wörthersee. Maria, die im Alltag schon immer wieder Pausen einlegen muss, ist heute voller Elan, immer wieder blickt sie auf den Wörthersee: „Die Farbe…Ich war das letzte Mal vor 20 Jahren hier und er ist noch schöner, als ich es in Erinnerung habe“. Auch der ganze Trubel für den morgigen Ironman stört sie heute nicht, denn sie ist glücklich. Um 16 Uhr geht es wieder zurück. „Heute werden wir alle gut schlafen“, lächelt sie in die Runde.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.06.2026 um 19:01 Uhr aktualisiert