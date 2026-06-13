So wird das Wetter in der Steiermark zum Vatertag

Der Vatertag bringt in der Steiermark wechselhaftes Wetter: Vormittags oft sonnig, am Nachmittag bilden sich Schauer und Gewitter, die sich regional ausbreiten. Dazu weht teils lebhafter Nordwestwind.

Der Vatertag am Sonntag bringt in der Steiermark überwiegend wechselhaftes Wetter. Verantwortlich dafür ist eine nordwestliche Höhenströmung, die für einen Mix aus Sonne, Wolken und später auch Gewittern sorgt. In den frühen Morgenstunden zeigt sich das Wetter noch vielerorts sonnig. Lediglich entlang der Alpennordseite halten sich stellenweise tief liegende Wolkenfelder, die den freundlichen Eindruck örtlich etwas trüben können.

Am Nachmittag steigen Schauer- und Gewittergefahr

Im Tagesverlauf bilden sich zunehmend Quellwolken. Besonders vom Bergland ausgehend muss am Nachmittag mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. Diese breiten sich im weiteren Verlauf auch Richtung Süden und Südosten der Steiermark aus. Begleitet wird das Wettergeschehen im Norden von teils lebhaftem Nordwestwind. Im Süden bleibt es abseits von Schauern und Gewittern meist schwach bis mäßig windig. Die Temperaturen starten am Morgen bei 10 bis 14 Grad und erreichen am Nachmittag Höchstwerte zwischen 21 und 27 Grad.

