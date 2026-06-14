Grüner Wasserstoff: Steiermark startet 25-Millionen-Euro-Projekt

In der Weststeiermark wird ab Herbst 2026 groß gebaut: Die Energie Steiermark errichtet in Bergla eine neue Anlage für grünen Wasserstoff. Ab 2027 soll damit Wolfram in St. Martin versorgt werden.

Die Entscheidung ist gefallen: In Bergla in der Weststeiermark entsteht die größte industrielle Anlage für grünen Wasserstoff in der Steiermark. Gebaut wird sie von der Energie Steiermark, fertig sein soll sie bis 2027. Das Projekt kostet 25 Millionen Euro und entsteht in Zusammenarbeit mit der Wolfram Bergbau und Hütten AG. Das Unternehmen ist Teil der Sandvik-Gruppe und stellt hochwertige Wolframpulver her.

Strom aus Windparks

Die neue Elektrolyse-Anlage hat eine Leistung von 5 Megawatt. Sie soll jährlich bis zu 750 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Damit können laut den Projektpartnern bis zu 8.500 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden. Der Strom dafür kommt zum größten Teil aus den neu errichteten Windparks der Energie Steiermark im Bezirk Deutschlandsberg. Das Wirtschaftsministerium fördert das Großprojekt in den kommenden zehn Jahren mit bis zu 28,5 Millionen Euro.

Direkte Leitung

Wolfram wird der erste Pilotkunde des neuen Wasserstoff-Hubs. Für das Werk in St. Martin ist die langfristige Versorgung mit grünem Wasserstoff wichtig, um Emissionen in der Produktion zu senken. Zwischen dem Standort in Bergla und dem Industriegebiet rund um St. Martin wird eine rund ein Kilometer lange Leitung gebaut. Auch eine spätere Einbindung in europäische Wasserstoff-Netze ist bereits eingeplant. Eine Erweiterung der Anlage ist ebenfalls angedacht.

Signal für Industrie

Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) sieht im Projekt ein wichtiges Zeichen für den Standort: „Mit der Förderung des H2 Hub Bergla setzen wir ein klares industrie- und klimapolitisches Signal: Österreich soll ein führender Standort für die Produktion und Anwendung von grünem Wasserstoff werden. Wer heute in diese Schlüsseltechnologie investiert, sichert morgen Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit.“ Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) betont die Bedeutung für die Steiermark: „Grüner Wasserstoff eröffnet unserer Industrie neue Chancen, stärkt die regionale Wertschöpfung und sichert Arbeitsplätze am Wirtschaftsstandort Steiermark.“

Meilenstein für Wolfram

Die Energie Steiermark verweist auf ihre bisherigen Schritte im Bereich Wasserstoff, darunter eine Pilotanlage in Gabersdorf und die Gründung einer eigenen Wasserstoff-Gesellschaft. Mit dem H2-Hub in Bergla werde nun ein konkretes Projekt mit einem wichtigen Industrieunternehmen umgesetzt. Für Wolfram ist die Zusammenarbeit ein zentraler Schritt. Vorstandsvorsitzender David Goulbourne und Vorstand Andreas Raffelsberger erklären: „Die Sicherstellung von grünem Wasserstoff für unser Werk in St. Martin ist ein Meilenstein für WOLFRAM. Diese Partnerschaft unterstützt unsere Netto-Null-Ambition, stärkt unsere langfristige Versorgungssicherheit und verankert nachhaltige Produktion direkt in unseren Kernprozessen.“