Mehr als 100 Anzeigen bei Kontrollen in Deutschlandsberg

Im Bezirk Deutschlandsberg wurde am Wochenende genau hingeschaut: Bei Schwerpunktkontrollen zu Jugendschutz und Verkehr stellten Polizisten mehr als 100 Übertretungen fest.

Von Samstagnachmittag, 13. Juni 2026, bis in die Nacht auf Sonntag waren Polizisten im gesamten Bezirk Deutschlandsberg im Einsatz. Die Kontrollen liefen laut Landespolizeidirektion Steiermark von 14 Uhr bis 2 Uhr. Dabei standen Beamtinnen und Beamte der Dienststellen des Bezirkspolizeikommandos Deutschlandsberg im Einsatz. Die Schwerpunktaktion dauerte zwölf Stunden und zog sich durch das gesamte Bezirksgebiet. Die Bilanz fällt deutlich aus: 51 Anzeigen nach dem Jugendschutzgesetz und 59 Anzeigen im Verkehr.

Jugendschutz im Fokus

Ein besonderer Schwerpunkt lag auf dem Steiermärkischen Jugendschutzgesetz. Genau in diesem Bereich gab es zahlreiche Übertretungen. Die Polizisten mussten insgesamt 51 Anzeigen an die Bezirkshauptmannschaft erstatten. Damit zeigt sich: Beim Jugendschutz wurde am Wochenende im Bezirk Deutschlandsberg besonders streng kontrolliert.

Auch Verkehr überprüft

Neben dem Jugendschutz nahmen die Polizisten auch die Verkehrssicherheit genauer unter die Lupe. Diese Kontrollen führten ebenfalls zu vielen Anzeigen. Laut Polizei wurden 59 Anzeigen wegen verschiedener Verkehrsübertretungen erstattet. Insgesamt kamen damit mehr als 100 festgestellte Übertretungen zusammen.