Superzellen möglich: Unwetter-Gefahr in der Steiermark

In Teilen der Steiermark steigt heute ab dem Nachmittag die Unwetter-Gefahr deutlich an. Laut Skywarn Austria und Unwetter Österreich sind Starkregen, Sturmböen und großer Hagel möglich.

Die Steiermark liegt heute teilweise im Unwetter-Warnbereich: Ab dem Nachmittag sind Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich.

Die Steiermark liegt heute teilweise im Unwetter-Warnbereich: Ab dem Nachmittag sind Starkregen, Sturmböen und Hagel möglich.

„Eine Kaltfront liegt derzeit über dem Alpenraum und sorgt besonders im Süden und Südosten Österreichs für eine zunehmend brisante Wetterlage“, heißt es von Skywarn Austria. Auch Unwetter Österreich schreibt: „Eine Kaltfront liegt über dem Alpenraum, zudem lagern energiereiche Luftmassen über dem Süden und Südosten.“ Für die Steiermark bedeutet das: Ab dem frühen Nachmittag kann es heikel werden. Skywarn Austria rechnet etwa ab 15 Uhr mit ersten Gewittern zwischen dem Grazer Becken und dem Leibnitzer Becken sowie weiter östlich zwischen dem Weizer Bergland und dem südlichen Burgenland.

Hier wird es heikel

Die Gewitter ziehen laut aktueller Einschätzung zunächst rasch von West nach Ost beziehungsweise von West-Nordwest in Richtung Ost-Südost. Skywarn Austria erklärt dazu: „Organisierte Gewitterzellen und mögliche Superzellen dürften jedoch verstärkt nach Südosten (Stormsplit) ausscheren.“ Laut Unwetter Österreich gilt: „Je weiter im Südosten, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für unwetterartige Erscheinungen.“ Besonders im Süden, Südosten und Osten der Steiermark sollte man die Lage daher gut im Blick behalten.

Hier kann es in der Steiermark heute noch krachen: Grazer Becken

Leibnitzer Becken

Weizer Bergland

Süden und Südosten der Steiermark

Osten der Steiermark

Bereich Richtung Südburgenland

Hagel im Fokus

Neben kräftigem Regen stehen vor allem Hagel und stürmische Böen im Fokus. Im orangen Warnbereich sind kräftiger Starkregen mit Überflutungsgefahr, Sturmböen und Hagel bis etwa vier Zentimeter möglich. Im roten Bereich warnt Skywarn Austria vor „Hagel bis etwa 7 cm“ sowie vor kräftigem Starkregen mit Überflutungsgefahr und kräftigen Sturmböen. Unwetter Österreich schreibt dazu: „Im Extremfall, also bei Bildung einer alleinstehenden Superzelle, können großer Hagel bis etwa 5cm Korngröße, und schwere Sturmböen auftreten.“

Superzellen möglich

Der Grund für die brisante Lage ist die Mischung aus viel Energie in der Luft und sehr starker Windscherung. Skywarn Austria schreibt: „Gleichzeitig herrscht in mittleren Höhen eine ausgeprägte Windscherung, wodurch die Bildung organisierter Gewitter (Superzellen) begünstigt wird.“ Auch Unwetter Österreich sieht diese Gefahr: „Die Kombination aus ausreichend Energie in der Luftmasse und sehr starker Windscherung begünstigt die Entstehung organisierter Gewitterzellen oder sogar Superzellen.“ Skywarn Austria weist zudem darauf hin: „Bei der Bildung von Superzellen lokal erhöhte Tornadogefahr.“

Nicht jeder Ort betroffen

Wo genau Gewitter entstehen, bleibt offen. Unwetter Österreich schreibt: „Wo genau die Zellen entstehen kann, wie immer, nicht genau vorhergesagt werden.“ Dazu heißt es weiter: „Gewitter lassen sich nicht exakt für einzelne Orte vorhersagen! Nicht jeder Ort wird von Gewittern getroffen.“ Auch dichte Bewölkung könnte die Lage beeinflussen. Es könnte daher sein, dass die Unwettergefahr geringer ausfällt. Während des Warnzeitraums ist es ratsam, regelmäßig das Wetterradar zu prüfen. Die Warnung von Skywarn Austria gilt am 14. Juni 2026 von 14 bis 18 Uhr.

Auch Kärnten im Gefahrenbereich

Neben der Steiermark steht auch Kärnten im Gefahrenbereich, die Lage bleibt dort laut Skywarn Austria aber unsicherer. „Zwar sind die atmosphärischen Bedingungen grundsätzlich auch dort für kräftige Gewitter geeignet, hochauflösende Wettermodelle simulieren derzeit jedoch überwiegend einzelne Schauer und Gewitter statt organisierter Multi- oder Superzellen“, heißt es. Gefahrenzonen in Gelb und Orange gibt es demnach im Osten Kärntens, wobei vor allem das Lavanttal betroffen sein könnte. Im Laufe des Abends und in der ersten Nachthälfte sollen sich die Gewitter weiter nach Südosten verlagern.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.06.2026 um 10:09 Uhr aktualisiert