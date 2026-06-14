Kurz vor den Ferien: Steiermark sucht 260 Lehrkräfte

In der Steiermark läuft kurz vor den Sommerferien noch einmal die Suche nach Lehrkräften. Derzeit sind 260 Stellen an Schulen ausgeschrieben - die Frist endet am 17. Juni.

Kurz vor den Ferien sucht die Steiermark noch hunderte Lehrkräfte - von Volksschulen bis zu AHS und berufsbildenden Schulen.

Kurz vor den Ferien sucht die Steiermark noch hunderte Lehrkräfte - von Volksschulen bis zu AHS und berufsbildenden Schulen.

Nach der großen Ausschreibung Ende April ist nun die dritte und letzte Ausschreibung vor den Sommerferien online. Auf der Bewerbungsplattform des Bildungsministeriums sind für die Steiermark noch zahlreiche Voll- und Teilzeitstellen zu finden. Insgesamt geht es um 180 Stellen im Pflichtschulbereich sowie 80 Ausschreibungen für AHS und berufsbildende mittlere und höhere Schulen. Wer sich noch bewerben möchte, muss rasch sein: Die aktuelle Frist endet am 17. Juni.

Viele Schularten

Bei den AHS und berufsbildenden Schulen reicht die Suche quer durchs Land. Genannt werden unter anderem das Bischöfliche Gymnasium in Graz, das BG/BRG Leoben und die HAK in Schladming. Wichtig dabei: Eine einzelne Ausschreibung bedeutet nicht automatisch eine freie Vollzeitstelle. Manche Jobs können auch Teilzeitstellen oder anders aufgeteilte Stunden sein.

Volksschulen suchen

Noch größer ist die Zahl im Pflichtschulbereich. Dort werden derzeit 180 Treffer für die Steiermark angezeigt. 80 davon betreffen Volksschulen. Die Ausschreibungen reichen etwa von der Volksschule Triester in Graz über Lebring-St. Margarethen und Gnas bis nach Tauplitz. Auch für Mittelschulen werden zahlreiche Angebote angezeigt – laut Plattform sind es 104 Treffer.

Nächste Chance

Wer die aktuelle Frist verpasst, bekommt später noch einmal eine Möglichkeit. Die nächste Bewerbungsphase läuft zwischen 26. August und 2. September. Neben den klassischen Lehrstellen sind auch im neuen „Chancenbonus“-Programm des Bundes noch nicht alle Jobs vergeben. In der Steiermark sind dort unter anderem Ausschreibungen für Sozialpädagogik, Theaterpädagogik, Schulsozialarbeit und Schulpsychologie gelistet.