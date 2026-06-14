Nach Unwetter kommt die Hitze: Steiermark steuert auf 30 Grad zu

In der Steiermark bleibt es am Sonntagnachmittag noch unruhig: Im Süden und Südosten sind kräftige Gewitter möglich. Danach wird es kurz kühler, bevor der Sommer wieder aufdreht.

Am Sonntagnachmittag richtet sich der Blick vor allem in den Süden und Südosten der Steiermark. Die GeoSphere Austria meldet für heute: „Es überwiegen die Wolken, Sonnenschein gibt es nur wenig.“ Bis Mittag waren Schauer vor allem in der Obersteiermark Thema, am Nachmittag gibt es laut den Meteorologen „auch im Süden und Südosten Schauer und einzelne kräftige Gewitter möglich“. Auch Skywarn Austria und Unwetter Österreich warnen vor kräftigem Regen, Sturmböen und Hagel. Besonders zwischen dem Grazer Becken, dem Leibnitzer Becken und weiter Richtung Südosten kann es noch ungemütlich werden. Mehr dazu liest du hier: Superzellen möglich: Unwetter-Gefahr in der Steiermark.

Gewitter ziehen ab

Am Abend sollte sich die Lage langsam beruhigen. „Die Gewitter im Südosten ziehen am Abend ab, die Nacht verläuft mehrheitlich trocken und aufgelockert“, heißt es von der GeoSphere Austria. Ganz vorbei ist die Sache aber nicht überall: „Der eine oder andere Schauer kann aber weiterhin dabei sein.“ Die Nacht wird mit 10 bis 14 Grad deutlich frischer. Wer am Abend noch unterwegs ist, sollte die Wetterlage trotzdem im Auge behalten.

Kühlster Tag der Woche

Der Montag bringt noch keinen stabilen Sommer zurück. Laut GeoSphere Austria sorgt „schwacher Tiefdruckeinfluss noch einmal für leicht wechselhaftes Wetter“. Im Norden setzt sich mit lebhaftem Nordwestwind im Laufe des Tages meist trockenes Wetter durch, dort zeigt sich auch öfter die Sonne. Entlang und südlich des Randgebirges ist „speziell am Nachmittag noch einmal mit gewittrigen Schauern zu rechnen“. Nach Frühwerten zwischen 10 und 14 Grad steigen die Temperaturen nur auf 19 bis 21 Grad. Damit wird es laut Prognose „der kühlste Tag der Woche sein“.

Dienstag wird sonniger

Am Dienstag schaut es schon deutlich freundlicher aus. „Der Dienstag bringt in der Steiermark bis Mittag verbreitet sehr sonniges Wetter“, so die Meteorologen. Später ziehen aus Nordwest ein paar dichtere Wolkenfelder durch, da und dort können sich größere Quellwolken bilden. Regen spielt kaum eine Rolle: „Für Schauer reicht es aber nur ganz vereinzelt und die Sonne scheint auch am Nachmittag immer wieder.“ In der Früh ist es mit 6 bis 11 Grad frisch, am Nachmittag werden angenehme 22 bis 25 Grad erreicht.

Sommer dreht auf

Am Mittwoch steht laut GeoSphere Austria „ein sommerlich warmer und meist sonniger Tag“ bevor. Ganz ungetrübt wird es aber nicht: „Zeitweise ziehen ein paar Wolken durch, speziell über den Bergen sind nachmittags auch lokale Schauer oder Gewitter nicht ausgeschlossen.“ Die Höchstwerte liegen bei 25 bis 29 Grad. Am Donnerstag folgt dann der wärmste Ausblick der Woche: „Sonniges und zunehmend heißes Sommerwetter bringt der Donnerstag.“ In den meisten Regionen bleibt es trocken, über den Bergen sind am Nachmittag lokale Wärmegewitter möglich. Die Höchstwerte liegen um 30 Grad.