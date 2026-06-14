Grazer Team startet bei Rostlauben-Rallye mit „Heimvorteil“ in Spielberg

Wenn am 21. Juni 2026 um 8 Uhr in Spielberg der Startschuss fällt, wird es rund um CampingPink wohl schwer, die alten Autos zu übersehen und noch schwerer, sie zu überhören. Der Carbagerun DE startet dort mit 570 Autos Richtung Süden. Einen Tag später, am 22. Juni, folgt der Carbagerun NL. Schon am Nachmittag davor reisen die Teams an, dann wird aus dem Murtal ein großes Partycamp auf Rädern.

„… haben beim Start wohl einen Heimvorteil!“

Für Gerrit vom Grazer Team GEBT 8 fühlt sich der Start in der Steiermark fast wie ein Heimspiel an. „Für uns ist das heuer die 4. Teilnahme am Carbagerun – und durch den Start in Spielberg ist es für uns heuer was ganz besonderes, haben beim Start wohl einen Heimvorteil! Im Gegensatz zu den anderen Teams aus DE, NL, SWE, DK usw. haben wir aus Graz auch die kürzeste Anreise..“, erzählt Gerrit gegenüber 5 Minuten.

©KK | Rost, Party und Heimvorteil: Der Opel Kadett Caravan aus 1990 soll das Team bis nach Albanien bringen.

Drei Freunde und 54 PS

Hinter dem Team GEBT 8 stehen drei Freunde um die 35 Jahre. Sie teilen die Leidenschaft für außergewöhnliche Fahrzeuge und genau damit sind sie beim Carbagerun richtig. Denn hier geht es nicht um Hochglanz-Karosserien, sondern um Rost, Charakter und Autos mit einem Tageswert von maximal 1.000 Euro. Die Grazer fahren mit einem Opel Kadett Caravan aus dem Jahr 1990. Unter der Haube warten 54 PS – mehr gemütlicher Begleiter als Rennmaschine. Im Stich gelassen hat der Wagen das Team laut Gerrit aber noch nie wirklich. „Eher umgekehrt: auf einem Bergpass in den Dolomiten sind wir 2024 mal liegen geblieben weil uns der Sprit ausging. Hatten aber zum Glück einen Reservekanister dabei“, erinnert sich Gerrit im Gespräch mit 5 Minuten.

Kein Erholungsurlaub

Gemütlich wird die Reise trotzdem nicht. In fünf Tagen führt der Roadtrip über 2.500 Kilometer durch sechs Länder, unter anderem nach Montenegro und Albanien. Was auf der Karte nach Urlaub klingt, ist für die Teilnehmenden eher ein Abenteuer mit Motoröl, Musik und vielen schrägen Momenten. Gerrit bringt es so auf den Punkt: „Der Carbagerun selbst ist ein einziger Party-Konvoi mit unterschiedlichsten verrückten Menschen.“ Und falls unterwegs eine Rostlaube schlappmacht, bleibt man nicht allein am Straßenrand stehen. „Dieser Roadtrip ist alles andere als ein Erholungsurlaub – aber bei technischen Problemen hilft die Community immer zusammen!“, so Gerrit.

Pickerl und Polizei

Große Schrauberaktionen waren beim Opel heuer nicht nötig. Ein bisschen Rostbehandlung reichte, damit der Kadett das jährliche „Pickerl“ wieder ohne Mängel schafft. Für ein Auto aus 1990 ist das durchaus eine Ansage. Auch der Camp-Test vor der Abfahrt hatte schon seinen eigenen Carbagerun-Charme. Das Team wollte vergangenen Freitag etwas außerhalb von Graz auf einer Wiese prüfen, ob alles fürs Campen funktioniert. Doch statt ruhiger Vorbereitung kam plötzlich die Polizei. „Für die Vorbereitung wollten wir vergangenen Freitag etwas außerhalb von Graz bzw abseits auf einer Wiese testen, ob wir fürs Campen alles dabei haben und prompt hat jemand die Polizei gerufen“, schildert Gerrit gegenüber 5 Minuten.

Bald geht’s los

Die drei Grazer mussten erklären, dass sie nicht wildcampen, sondern nur kurz ihr Zeug testen wollten – etwa den Pavillon. Danach wäre ohnehin wieder alles eingepackt worden. Ganz ohne Zusatzprogramm ging die Sache trotzdem nicht aus: „Auch eine Alkoholkontrolle blieb uns nicht erspart..“ Jetzt zählt für das Team GEBT 8 aber vor allem die Vorfreude. Erst Spielberg, dann die Küste entlang weiter Richtung Albanien. „Jetzt freuen wir uns jedenfalls schon auf Spielberg und den anschließenden Trip der Küste entlang bis nach Albanien!“, so Gerrit abschließend.