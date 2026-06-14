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/ ©Rotes Kreuz Stmk
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt ein Rettungsauto aus Voitsberg.
Das Mädchen lief im Bereich des linken vorderen Kotflügels gegen das vorbeifahrende Auto und kam zu Sturz.
Gams bei Hieflau
14/06/2026
Unfall

Mädchen (8) läuft mit Cousine (3) auf Straße: Von Auto erfasst

In Gams bei Hieflau (Bezirk Liezen) wurde ein achtjähriges Mädchen beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und verletzt. Das Kind musste per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Steyr geflogen werden.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(163 Wörter)
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Gegen 11.30 Uhr beabsichtigte das achtjährige Mädchen die Gemeindestraße vom Gastgarten kommend zum gegenüberliegenden Gasthaus zu überqueren. Dabei trug sie ihre dreijährige Cousine auf dem Rücken. Als das Kind vom Gastgarten auf die unmittelbar vorbeiführende Straße lief, lenkte eine 85-Jährige ihren Pkw vom Friedhof kommend in Fahrtrichtung B 25.

Von Auto erfasst: Achtjährige bei Verkehrsunfall verletzt

Das Mädchen lief im Bereich des linken vorderen Kotflügels gegen das vorbeifahrende Auto und kam zu Sturz. Die Achtjährige erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades im Bereich des linken Sprunggelenkes. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie vom Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Steyr geflogen. Ihre Cousine klagte zunächst über Kopfschmerzen, benötigte jedoch keine weitere medizinische Betreuung. Ein mit der Pkw-Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ. Neben der Polizei standen das Rote Kreuz Wildalpen sowie das Rote Kreuz Altenmarkt bei St. Gallen im Einsatz.

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