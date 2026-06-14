Steiermark bei Väterkarenz über Österreich-Durchschnitt

In der Steiermark ist die Beteiligung von Vätern an der Elternkarenz im Bundesvergleich überdurchschnittlich hoch. Dennoch bleibt laut einer aktuellen Auswertung die Karenz in den meisten Fällen weiterhin klar bei den Müttern.

Eine aktuelle Auswertung des Momentum Instituts zeigt rund um den Vatertag 2026, dass sich die Beteiligung von Vätern an der Elternkarenz in Österreich weiterhin sehr unterschiedlich entwickelt.

Eine aktuelle Auswertung des Momentum Instituts zeigt rund um den Vatertag 2026, dass sich die Beteiligung von Vätern an der Elternkarenz in Österreich weiterhin sehr unterschiedlich entwickelt.

Eine aktuelle Auswertung des Momentum Instituts zeigt rund um den Vatertag 2026, dass sich die Beteiligung von Vätern an der Elternkarenz in Österreich weiterhin sehr unterschiedlich entwickelt. Besonders auffällig ist dabei die Steiermark, die im Bundesvergleich überdurchschnittliche Werte erreicht, dennoch aber weit von einer gleichmäßigen Aufteilung entfernt bleibt.

Väterkarenz: Steiermark im Bundesvergleich über Durchschnitt

In der Steiermark beziehen rund 23 Prozent der zuvor erwerbstätigen Eltern, die Kinderbetreuungsgeld erhalten, Väter dieses Geld. Damit liegt das Bundesland gemeinsam mit Wien (24,5 Prozent) an der Spitze, während andere Regionen wie Tirol (12,9 Prozent), Kärnten (12,5 Prozent) oder das Burgenland (10,9 Prozent) deutlich niedrigere Beteiligungsraten aufweisen. Österreichweit bleibt die Väterbeteiligung insgesamt unter einem Fünftel.

Elternkarenz wird weiterhin überwiegend von Frauen übernommen

Trotz einzelner Fortschritte zeigt sich laut Analyse ein stabiles Muster: Elternkarenz wird weiterhin überwiegend von Frauen übernommen. Auch die Aufteilung innerhalb von Paaren bleibt selten, nur ein kleiner Teil teilt sich die Karenzzeit überhaupt. Besonders kurze Auszeiten dominieren, während längere Karenzphasen bei Vätern nach wie vor eine Ausnahme darstellen. Nur ein sehr geringer Anteil der Väter bleibt länger als ein halbes Jahr zu Hause. Studien weisen jedoch darauf hin, dass genau solche längeren Karenzzeiten einen entscheidenden Einfluss auf die spätere Aufteilung der Familienarbeit haben können, da sie die Rückkehr von Frauen in den Beruf verzögern oder verändern.

So viele nutzen den „Papa-Monat“

Auch der sogenannte „Papa-Monat“ spielt laut der Auswertung nur eine untergeordnete Rolle. Lediglich etwa 15 Prozent der Paare nutzen dieses Modell, das häufig als erster Einstieg in eine stärkere Väterbeteiligung gesehen wird, jedoch keine tiefgreifende Veränderung der Rollenverteilung ersetzt. Auffällig ist zudem ein saisonales Muster: Väter nehmen ihre Karenz überdurchschnittlich häufig in den Sommermonaten in Anspruch. Insgesamt bleibt damit die Forderung nach stärkerer partnerschaftlicher Aufteilung der Sorgearbeit bestehen, da strukturelle Veränderungen bislang nur langsam vorankommen.