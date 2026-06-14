Wetterwechsel am Montag: Steiermark zwischen Sonne und Schauern

Der Wochenbeginn bringt in der Steiermark noch einmal wechselhafte Wetterbedingungen. Unter dem Einfluss eines schwachen Tiefdruckgebiets zeigt sich das Wetter am Montag teils freundlich, teils aber auch unbeständig. Vor allem im Norden des Bundeslandes setzt sich im Tagesverlauf zunehmend trockenes Wetter durch. Begleitet von lebhaftem Nordwestwind zeigt sich dort immer wieder die Sonne und sorgt für zeitweise auflockernde Bedingungen. Anders stellt sich die Situation südlich des Randgebirges dar: Dort nimmt die Bewölkung im Laufe des Tages zu, und besonders am Nachmittag sind örtlich auch wieder gewittrige Schauer möglich. Die Temperaturen starten am Morgen vergleichsweise mild mit Werten zwischen 10 und 14 Grad. Im Tagesverlauf steigen die Höchstwerte auf etwa 19 bis 21 Grad.