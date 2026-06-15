Steirische Naturschutzhotline boomt: Täglich gehen bis zu 15 Anrufe ein

Ein abgestelltes Autowrack am Waldrand, ein ungewöhnliches Tier im Garten oder Unsicherheit im Umgang mit einem Hornissennest: Für solche Fälle gibt es in der Steiermark seit Jahresbeginn eine zentrale Anlaufstelle.

Ein abgestelltes Autowrack am Waldrand, ein ungewöhnliches Tier im Garten oder Unsicherheit im Umgang mit einem Hornissennest: Für solche Fälle gibt es in der Steiermark seit Jahresbeginn eine zentrale Anlaufstelle.

Ein abgestelltes Autowrack am Waldrand, ein ungewöhnliches Tier im Garten oder Unsicherheit im Umgang mit einem Hornissennest: Für solche Fälle gibt es in der Steiermark seit Jahresbeginn eine zentrale Anlaufstelle. Die Naturschutzhotline der Berg- und Naturwacht entwickelt sich dabei immer mehr zu einem wichtigen Werkzeug für Bürger. Die erste Bilanz fällt positiv aus: Die Zahl der Anfragen steigt laufend an.

Wenn die Natur Hilfe braucht

Viele Menschen wissen oft nicht, an wen sie sich wenden sollen, wenn sie Umweltverschmutzungen entdecken oder Fragen zu Tieren und Pflanzen haben. Genau hier setzt die Naturschutzhotline an. Das Angebot reicht von Auskünften zu geschützten Tierarten über Fragen zu Amphibien, Reptilien oder invasiven Pflanzen bis hin zur Meldung möglicher Umweltverstöße. Besonders häufig melden Bürger derzeit Missstände in der Natur. Ein Problem beschäftigt die Berg- und Naturwacht besonders: Immer mehr alte Fahrzeuge werden illegal in der Natur abgestellt. Allein im vergangenen Jahr mussten die Einsatzkräfte bei 41 abgestellten Fahrzeugen einschreiten, mehr als doppelt so viele wie gewöhnlich. Besonders auffällig war die Situation im Bezirk Leoben. Die Folgen solcher Ablagerungen können erheblich sein. Auslaufende Flüssigkeiten oder beschädigte Fahrzeugteile stellen ein Risiko für Boden und Grundwasser dar.

Experten beantworten Fragen

Hinter der Hotline steht ein Team aus fünf Biologen, das Anrufern mit fachlichem Rat zur Seite steht. Die Experten helfen sowohl bei alltäglichen Fragen als auch bei komplexeren Naturschutzthemen. Oft genügt ein kurzes Gespräch, um Unsicherheiten auszuräumen oder wichtige Hinweise zum richtigen Verhalten zu geben. Mittlerweile gehen täglich bis zu 15 Anrufe bei der Hotline ein. Die steigende Nachfrage zeigt, dass das Interesse am Naturschutz in der Bevölkerung groß ist. Gleichzeitig werden durch die Meldungen auch Umweltprobleme sichtbar, die sonst möglicherweise lange unentdeckt geblieben wären. Die Naturschutzhotline der Steirischen Berg- und Naturwacht ist von Montag bis Freitag zwischen 9 und 15 Uhr erreichbar. Unter der Telefonnummer 0664 224 222 0 beantworten Experten Fragen rund um Natur, Tiere, Pflanzen und Umweltverschmutzungen.