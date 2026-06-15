Opfer teils über 90 Jahre: Täter sollen wehrlose Bewohner bestohlen haben

Sie sollen gezielt ältere und oft hilflose Menschen bestohlen haben. Ein mutmaßliches Täterpaar steht im Verdacht, in Senioren- und Pflegeheimen Schmuck und Bargeld gestohlen zu haben. Die Opfer waren teilweise über 90 Jahre.

Monatelang sollen sie gezielt ältere und besonders schutzbedürftige Menschen ins Visier genommen haben. Nun konnten Ermittler ein mutmaßliches Täterpaar festnehmen, das für eine Serie von Diebstählen in Senioren- und Pflegeheimen verantwortlich sein soll. Die beiden Verdächtigen sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen laufen jedoch weiter, denn diese Diebstähle scheinen nur die Spitze des Eisberges zu sein.

Seniorenheime im Visier

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Schmuckdiebstahl in einem Seniorenheim im Bezirk Leoben Ende April 2026. Rasch stellten die Ermittler fest, dass es sich offenbar nicht um einen Einzelfall handelte. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Verdächtigen zahlreiche Senioren- und Pflegeheime in der Steiermark sowie in Niederösterreich aufgesucht haben. Dort dürften sie Zimmer von Bewohnern nach Bargeld, Schmuck und anderen Wertgegenständen durchsucht haben. Besonders betroffen waren ältere Menschen zwischen 82 und 95 Jahren. Viele der Opfer waren gesundheitlich eingeschränkt, auf Rollstühle angewiesen oder litten an Demenz. Laut Ermittlern konnten sich die Betroffenen oft nicht gegen die Täter wehren. In zwei Fällen sollen Opfer beim Entreißen von Schmuck sogar leicht verletzt worden sein.

Internationale Ermittlungen führten zur Festnahme

Aufgrund der vermuteten Serientaten übernahm das Landeskriminalamt Steiermark die weiteren Ermittlungen. Nach umfangreichen Recherchen und einem Hinweis aus Deutschland gelang es schließlich, die Identität der Verdächtigen festzustellen. Am 11. Juni klickten im Bezirk Baden in Niederösterreich die Handschellen. Bei der Festnahme fanden die Beamten unter anderem eine Goldhalskette, einen Brillantring sowie einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Gegenstände dürften aus mehreren Diebstählen stammen. Die 29-jährige Verdächtige zeigte sich laut Polizei bei ihrer Einvernahme umfassend geständig. Der 38-jährige Mann machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Ermittler gehen davon aus, dass die bislang bekannten Taten nur einen Teil der gesamten Serie darstellen könnten. Deshalb laufen die Erhebungen auch über die österreichischen Grenzen hinaus weiter. Mögliche weitere Opfer oder deren Angehörige beziehungsweise Betreuer werden gebeten, sich mit dem Landeskriminalamt Steiermark in Verbindung zu setzen.