Steirer verliert 50.000 Euro durch Phishing: „Das war meine Altersvorsorge“

Genau das ist dem Steirer Kristijan Schellander passiert. Der heute 73-Jährige verlor durch einen Phishing-Betrug mehr als 50.000 Euro. Bis heute fehlt ein Großteil des Geldes. Nun kämpft er gemeinsam mit dem Verein für Konsumenteninformation (VKI) um eine Entschädigung.

„Plötzlich waren rund 50.000 Euro verschwunden“

Der Vorfall ereignete sich im Jänner 2024. Schellander wollte sein Online-Banking um eine neue Funktion erweitern und sein Smartphone für mobiles Bezahlen registrieren. „Im Vorfeld hatte die Bank darüber informiert, dass diese Möglichkeit neu angeboten wird. Ich dachte mir, das wäre praktisch, vor allem, wenn ich einmal die Brieftasche zu Hause vergessen habe“, erzählt er gegenüber 5 Minuten. Nur wenige Tage später folgte der Schock. Als er erneut sein Konto überprüfte, bemerkte er mehrere ungewöhnliche Abbuchungen. „Da waren plötzlich Überweisungen über 21.000 Euro, 5.000 Euro, 3.000 Euro und weitere Beträge. Insgesamt fehlten rund 50.000 Euro.“ Die Überweisungen waren auf ausländische Konten erfolgt, unter anderem nach Estland und in die Niederlande.

Ein Fall, der ihn bis heute beschäftigt

Für Schellander ist der finanzielle Schaden enorm. Das Geld war nicht einfach nur Guthaben auf einem Konto. „Das war ein wesentlicher Teil meiner Altersvorsorge“, sagt er. Besonders schmerzt ihn die Tatsache, dass er sein Berufsleben selbst im Bankensektor verbracht hat. Mehr als 24 Jahre arbeitete er bei einer Bank, bevor er in Pension ging. „Ich kenne die Materie grundsätzlich. Deshalb macht mich dieser Fall umso nachdenklicher.“ Noch am selben Tag ließ der Pensionist seine Konten sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die Bank konnte einen Teil der Überweisungen stoppen und rund 10.000 Euro zurückholen. „Ein kleiner Teil wurde zwar gesichert, aber der Großteil meines Geldes fehlt weiterhin.“

Debatte um die Verantwortung

Genau hier beginnt der eigentliche Konflikt. Die Bank argumentiert, Schellander habe grob fahrlässig gehandelt und lehnt eine vollständige Rückerstattung ab. Der Pensionist sieht das anders. „Ich bin keinem dubiosen Link gefolgt. Ich habe nicht auf irgendeine SMS reagiert. Ich habe mich ganz normal über die gewohnte Plattform eingeloggt. Deshalb verstehe ich bis heute nicht, wie so etwas passieren konnte.“ Besonders beschäftigt ihn eine andere Frage.„Wie können innerhalb kürzester Zeit derart hohe Beträge überwiesen werden, ohne dass zusätzliche Sicherheitsmechanismen greifen? Es geht hier nicht um 50 oder 100 Euro, sondern um Zehntausende Euro, normalerweise müssen größere Summen vom Kontoinhaber freigegeben werden.“

Phishing wird immer professioneller

Der Fall des Steirers zeigt ein Problem, das in Österreich immer größer wird. Laut dem aktuellen Phishing-Bericht des Konsumentenschutzministeriums zählt Phishing mittlerweile zu den am schnellsten wachsenden Betrugsformen überhaupt. Die Täter arbeiten hochprofessionell. Sie verschicken täuschend echte Nachrichten, bauen Webseiten originalgetreu nach oder geben sich am Telefon als Mitarbeiter von Banken aus. Oft reichen wenige Minuten aus, um auf Konten zuzugreifen und hohe Geldbeträge ins Ausland zu transferieren.

Die Zahlen sind alarmierend: Durchschnittlicher Schaden pro Betrugsfall: 4.333 Euro

Durchschnittlich 4,3 betrügerische Transaktionen pro Fall

In 77 Prozent der Fälle fließt zumindest ein Teil des Geldes ins Ausland

Besonders häufig betroffen sind Menschen über 50 Jahre

Ombudsstelle für Zahlungsprobleme erweitert

Um Betroffene zu unterstützen, wurde die Ombudsstelle für Zahlungsprobleme beim Konsumentenschutzministerium erweitert. Zwischen 2023 und 2025 wurden dort insgesamt rund 717 Beschwerden behandelt. In vielen Fällen konnte eine Einigung mit Banken erzielt werden. Insgesamt wurden etwa 1,5 Millionen Euro für Geschädigte zurückgeholt. Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig fordert deshalb zusätzliche Schutzmaßnahmen bei Banken. „Informationskampagnen allein reichen nicht. Es braucht technische Lösungen, die Betrug verhindern, bevor das Geld verschwindet“, betonte sie bei der Präsentation des Berichts.

Jetzt entscheidet das Gericht

Für Schellander ist die Angelegenheit noch lange nicht abgeschlossen. Der Fall wird inzwischen vom Verein für Konsumenteninformation begleitet. Eine Klage wurde eingebracht. Nun wartet der Pensionist auf die juristische Entscheidung. „Ich hätte mir mehr Entgegenkommen gewünscht. Schließlich geht es um Geld, das man sich über Jahrzehnte erarbeitet hat“, sagt er.