Neue Dachstein-Hoheiten gekrönt: Viele Highlights beim 37. Frühlingsfest

Mehr als 200 Pferde, zwei 100-jährige Jubiläen und die Krönung der neuen Dachstein-Hoheiten: Das Frühlingsfest der Pferde lockte am Wochenende zahlreiche Besucher nach Ramsau am Dachstein.

Die Ramsau am Dachstein stand am Wochenende ganz im Zeichen von Pferden, Tradition und regionalem Brauchtum. Beim 37. Frühlingsfest der Pferde wurden nicht nur die neuen Dachstein-Hoheiten vorgestellt, sondern auch zwei traditionsreiche Vereine gefeiert, die seit einem Jahrhundert das gesellschaftliche Leben der Region mitprägen.

Drei neue Botschafterinnen für die Region

Ein Höhepunkt des Festwochenendes war die Krönung der neuen Dachstein-Hoheiten. Lena Bachler, Celina Oberreiter und Johanna Kahr werden die Tourismusregion Schladming-Dachstein in den kommenden zwölf Monaten bei zahlreichen Veranstaltungen und offiziellen Anlässen vertreten. Die drei jungen Frauen treten damit die Nachfolge jener Hoheiten an, die die Region bislang repräsentiert haben, und werden künftig als Botschafterinnen für die Dachstein-Region unterwegs sein.

Zwei Vereine feiern 100-jähriges Bestehen

Besonders festlich wurde das Wochenende durch zwei außergewöhnliche Jubiläen. Sowohl die Trachtenmusikkapelle Ramsau am Dachstein als auch der Pferdezuchtverein Schladming-Ramsau feierten ihr 100-jähriges Bestehen. Beide Vereine gelten als wichtige Bestandteile des kulturellen Lebens in der Region und prägen das Frühlingsfest seit vielen Jahrzehnten maßgeblich mit. Musikgruppen, Trachtentänzer und Schuhplattler sorgten an beiden Tagen für ein abwechslungsreiches Programm und eine stimmungsvolle Atmosphäre.

Mehr als 200 Pferde beim großen Umzug

Den Höhepunkt bildete traditionell der große Festumzug am Sonntag. Mehr als 200 Pferde zogen gemeinsam mit geschmückten Wagen durch die Ramsau. Die aufwendig gestalteten Blumenfiguren, Trachtengruppen, Musikkapellen und Schnalzer machten den Umzug erneut zu einem der eindrucksvollsten Programmpunkte des Wochenendes. Der sogenannte Blumencorso zählt seit Jahren zu den bekanntesten Veranstaltungen der Region und lockt regelmäßig Besucher aus ganz Österreich an.

©Michael Simonlehner Den krönenden Abschluss bildete auch in diesem Jahr wieder der große Festumzug am Sonntag. Mehr als 200 Pferde verschiedener Rassen zogen prächtig geschmückte Wagen mit liebevoll gestalteten Blumenfiguren.

Reinerlös kommt regionalen Projekten zugute

Neben dem Feiern stand auch der soziale Gedanke im Mittelpunkt. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt der Bergrettung Ramsau am Dachstein sowie verschiedenen Sozialprojekten zugute.