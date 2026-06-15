Kinderbetreuung in der Steiermark: Wo es besser wird und wo nicht

Mehr Kinderkrippen, bessere Einstufungen und trotzdem weiter große Probleme für berufstätige Eltern: Der neue AK-Kinderbetreuungsatlas zeigt, wo die Steiermark Fortschritte macht und warum viele Familien im Alltag weiter kämpfen.

Die Kinderbetreuung in der Steiermark kommt voran, aber nicht überall und nicht schnell genug. Der neue Kinderbetreuungsatlas der Arbeiterkammer Steiermark zeigt ein gemischtes Bild: Mehr Gemeinden erfüllen zentrale Kriterien, mehr Kinderkrippen stehen zur Verfügung und die Lage in den Einrichtungen hat sich nach schwierigen Jahren etwas entspannt. Gleichzeitig bleiben für viele Eltern dieselben Probleme bestehen: fehlende Plätze, zu kurze Öffnungszeiten und Ferienregelungen, die mit einem normalen Berufsleben kaum zusammenpassen.

Mehr Gemeinden erfüllen wichtige Kriterien

Von 285 steirischen Gemeinden erreichen heuer 162 die Kategorie A. Das sind acht mehr als im Vorjahr. Dafür müssen Gemeinden Betreuung für Kinder unter 3 Jahren, einen Ganztageskindergarten und eine Nachmittagsbetreuung für Volksschulkinder anbieten. Noch besser schneiden 74 Gemeinden ab. Sie erfüllen zusätzlich die VIF-Kriterien, also jene Vorgaben, die eine Vollzeit-Berufstätigkeit beider Elternteile grundsätzlich ermöglichen sollen. Im Vorjahr waren es 72 Gemeinden. Damit können inzwischen 82 Prozent der steirischen Gemeinden mit A oder 1A bewertet werden.

Jede Gemeinde hat Betreuung für 3- bis 6-Jährige

Positiv fällt auf: Jede steirische Gemeinde bietet zumindest eine Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtung für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren an. Auch bei der Betreuung der Unter-3-Jährigen gibt es Fortschritte. Nur mehr 10 Gemeinden bieten aktuell gar keine Betreuungsmöglichkeit für Kinder unter 3 Jahren an. 2024 waren es noch 19. Auch die Zahl der Gemeinden mit Kinderkrippe ist gestiegen. Aktuell gibt es in 184 Gemeinden eine Kinderkrippe. Neu dazugekommen sind unter anderem Gabersdorf im Bezirk Leibnitz und Burgau im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld.

Stadt-Land-Gefälle bleibt deutlich

Trotz dieser Verbesserungen bleibt die Betreuungssituation je nach Wohnort sehr unterschiedlich. Besonders groß ist der Unterschied zwischen Graz und vielen ländlichen Regionen. In Graz sind 96 Prozent der Kinderkrippengruppen ganztägig geöffnet. Außerhalb von Graz liegt dieser Anteil bei 48,4 Prozent. Bei den Kindergärten ist der Abstand ebenfalls groß: In Graz sind 80,6 Prozent der Gruppen ganztägig geführt, in der übrigen Steiermark nur 31,4 Prozent. Für Eltern, die pendeln, im Handel, in der Pflege oder in anderen Dienstleistungsbereichen arbeiten, ist das ein großes Problem.

Viele Kindergärten schließen zu lange

Ein besonders schwieriger Punkt bleiben die Ferienöffnungszeiten. Nur in rund einem Drittel der Gemeinden gibt es maximal 5 Schließwochen im Kindergarten. Im Jahr 2026 sind das 93 Gemeinden, im Vorjahr waren es 95. Damit gibt es in diesem Bereich keine Verbesserung. Für berufstätige Eltern ist das ein massives Thema, denn der gesetzliche Urlaubsanspruch liegt in der Regel bei 5 Wochen im Jahr. Wenn Betreuungseinrichtungen im Sommer deutlich länger geschlossen sind, müssen Familien improvisieren.

Tageseltern werden weniger

Während die Zahl der Kinderkrippen steigt, geht die Zahl der Tageseltern weiter zurück. Steiermarkweit gibt es derzeit 426 Tagesmütter und Tagesväter. Im Vorjahr waren es noch 433. Besonders stark sinkt die Zahl jener Tageseltern, die Kinder im eigenen Haushalt betreuen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Gemeindetageseltern deutlich zu. Das zeigt: Gemeinden versuchen zwar gegenzusteuern, der Personalmangel bleibt aber spürbar.

Gruppengrößen sinken langsamer als geplant

Mit dem Betreuungsjahr 2025/26 wurde die Höchstzahl in Kindergartengruppen auf 22 Kinder gesenkt. Ursprünglich war geplant, die Gruppengröße schrittweise weiter auf 20 Kinder zu reduzieren. Dieser Zeitplan verzögert sich nun. Die Zielmarke von maximal 20 Kindern pro Gruppe soll erst im Betreuungsjahr 2031/32 erreicht werden. Grund dafür ist, dass fehlende Plätze nicht schnell genug durch neue Gruppen oder Einrichtungen ausgeglichen werden können.

AK fordert Masterplan

Die Arbeiterkammer sieht trotz Verbesserungen weiter klaren Handlungsbedarf. Gefordert werden unter anderem ein Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr, mehr Personal, mehr Ausbildungsplätze und ausreichend finanzielle Mittel für die Gemeinden. AK-Präsident Josef Pesserl sieht die Politik gefordert, den Ausbau langfristig abzusichern. Es brauche mehr Geld für Gemeinden, mehr Personal in den Einrichtungen und mehr Ausbildungsplätze in der Elementarpädagogik. Der Atlas zeigt auch, dass Kinderbetreuung weit mehr ist als eine Frage der Familienorganisation. Sie entscheidet oft darüber, ob Eltern arbeiten können, ob Frauen nach der Karenz in ihren Beruf zurückkehren und ob Familien finanziell abgesichert bleiben. Besonders betroffen sind Frauen. Die Teilzeitquote von Frauen mit Kindern unter 15 Jahren liegt deutlich höher als jene von Männern. Fehlende oder unpassende Kinderbetreuung wirkt sich damit langfristig auch auf Einkommen, Karrierechancen und Pensionen aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.06.2026 um 12:55 Uhr aktualisiert