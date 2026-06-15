Zyperns Botschafter auf Steiermark-Besuch in Graz

Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom (ÖVP) konnte kürzlich den Botschafter der Republik Zypern, Andreas Ignatiou, in der Grazer Burg willkommen heißen. Der Diplomat absolvierte dabei einen eigenen Steiermark-Tag. Bei dem Treffen ging es vor allem um den Austausch zwischen den Ländern. Khom und Ignatiou betonten die außergewöhnlich guten Beziehungen.

Gute Verbindungen

Zypern übt noch bis 30. Juni die EU-Ratspräsidentschaft aus. Auch deshalb stand der Besuch in Graz in einem europäischen Zusammenhang. „Wir wollen auf Basis der guten Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern die wirtschaftliche, aber auch die kulturelle Zusammenarbeit ausbauen und vertiefen“, unterstrich Khom. Im Anschluss an das Treffen gab es ein Mittagessen auf Einladung des Europa-Ausschussvorsitzenden des Landtages, 2. Landtagspräsident Werner Amon.

Wirtschaft im Blick

Die Republik Zypern hat knapp eine Million Einwohner. Als Wirtschaftspartner ist das Land laut den vorliegenden Informationen unter anderem deshalb interessant, weil es eine der höchsten Wachstumsraten im EU-Raum aufweist. Der bilaterale Handel zwischen Österreich und Zypern nahm zuletzt um 26 Prozent auf 132 Millionen Euro zu. Damit spielt auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit eine wichtige Rolle.

Themen in Europa

Im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft setzte Zypern besonders auf Sicherheit, Wettbewerbsfähigkeit und aktive Außenpolitik. Auch der soziale Zusammenhalt in der Europäischen Union war ein Schwerpunkt. Die politisch geteilte Insel liegt zudem an einer geostrategischen Schlüsselposition im östlichen Mittelmeer. Das machte den Austausch in Graz auch über die Landesgrenzen hinaus bedeutsam. Andreas Ignatiou ist seit Dezember 2023 Vertreter seines Heimatlandes in Wien. Dort hatte er bereits zwischen 1985 und 1991 Politikwissenschaften studiert. Im Rahmen seines Besuchs absolvierte er Gespräche im Landtag. Außerdem nahm er an Filmpräsentationen teil, die Teil des „Kulturprogramms der zypriotischen Ratspräsidentschaft 2026“ waren.