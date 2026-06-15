Steirer haben immer mehr Gusto auf Gemüse

Ob Gurke, Paradeiser oder Grazer Krauthäuptel: In der Steiermark wächst viel, was jetzt frisch auf den Teller kommt. Zum Tag des frischen Gemüses zeigt sich: Gemüse wird immer beliebter.

Dienstag, dem 16. Juni, ist Internationaler Tag des frischen Gemüses. Dabei geht es nicht nur um knackige Karotten und saftige Paradeiser, sondern auch um die Frage, woher unser Essen kommt. In der Steiermark ist die Antwort oft: von gar nicht weit weg. Das Bundesland ist flächenmäßig das drittgrößte Gemüseanbauland Österreichs. Rund 600 steirische Gemüsebäuerinnen und Gemüsebauern sorgen dafür, dass die Auswahl auf Märkten, in Hofläden und im Handel bunt bleibt.

Buntes Angebot

Gerade jetzt ist die Gemüsepalette besonders groß. Gurken, Paradeiser, Paprika und Zucchini landen ebenso frisch in den Regalen wie Brokkoli, Karfiol, Fenchel, Karotten, Kohlrabi oder Spargel. Auch ein echter steirischer Klassiker darf nicht fehlen: der Grazer Krauthäuptel. Im Vorjahr wurden in der Steiermark 32.400 Tonnen Gemüse geerntet. Landwirtschaftskammer Steiermark-Präsident Andreas Steinegger sagt dazu: „32.400 Tonnen Gemüse haben die rund 600 steirischen Gemüsebäuerinnen und Gemüsebauern im Vorjahr geerntet. Das unterstreicht die Leistungsfähigkeit dieser wichtigen agrarischen Branche, die sehr innovativ und vielfältig ist“.

Kurze Wege

Wer regional einkauft, holt sich nicht nur frisches Gemüse heim, sondern stärkt auch die heimische Landwirtschaft. Steirisches Gemüse gibt es auf Bauernmärkten, in Hofläden, in bäuerlichen Selbstbedienungsläden und im Lebensmittelhandel. Beim Einkaufen kann das AMA-Gütesiegel Orientierung geben. Es steht für heimische Herkunft, hohe Produktionsstandards und durchgehende Kontrolle. Für die Betriebe geht es aber nicht nur um volle Erntekisten, sondern auch um faire Bedingungen.

Wetter macht Druck

Der Gemüsebau bleibt trotz steigender Nachfrage gefordert. Wetterextreme, längere Trockenphasen, Starkregen, Hitze und neue Schädlinge setzen den Betrieben zu. Die Niederschlagsdefizite im Frühjahr 2026 konnten im Gemüsebau weitgehend durch Bewässerung ausgeglichen werden. Steinegger betont: „Gleichzeitig zeigte sich einmal mehr, wie entscheidend eine gesicherte Wasserversorgung für die Zukunft des Gemüseanbaus ist. Investitionen in effiziente Bewässerungssysteme, angepasste Sorten und innovative Anbaumethoden werden daher zunehmend wichtiger“. Auch Fritz Rauer, Obmann des steirischen Gemüsebauverbandes, fordert faire Wettbewerbsbedingungen, klare Herkunftsangaben und passende Rahmenbedingungen für die Anpassung an den Klimawandel.

Mehr Gemüse

Gemüse spielt in der Ernährung eine immer größere Rolle. In Österreich lag der Pro-Kopf-Verbrauch 1996 noch bei 92 Kilogramm. Heute werden bereits mehr als 117 Kilogramm Gemüse pro Person und Jahr gegessen. Das ist ein Plus von 27 Prozent. Besonders beliebt sind Paradeiser, Zwiebeln und Karotten. Laut RollAMA essen 18 Prozent der österreichischen Haushalte mehrmals täglich Gemüse, weitere 26 Prozent täglich und 46 Prozent mehrmals pro Woche. Kurz gesagt: Das Gemüse hat sich vom Beilagen-Dasein längst nach vorne auf den Teller gearbeitet.