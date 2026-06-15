Person reanimiert: Ersthelfer greifen in Ligist sofort ein

In Ligist mussten in der Nacht plötzlich alle Hand in Hand arbeiten: Ersthelfer starteten noch vor dem Eintreffen des Rettungsdienstes mit der Reanimation - mit entscheidender Wirkung.

Kürzlich wurde das Notarztteam in der Nacht zu einem medizinischen Notfall nach Ligist alarmiert. Als der Rettungsdienst eintraf, hatten anwesende Ersthelfer bereits mit einer Laienreanimation begonnen. Genau dieses rasche Handeln war laut Rotem Kreuz Deutschlandsberg ein wesentlicher Baustein in der Rettungskette.

Rasch geholfen

Die Ersthelfer zögerten nicht und halfen sofort. Das Rote Kreuz Deutschlandsberg betont dazu: „Das rasche und entschlossene Handeln der Ersthelfer stellte einen wesentlichen Baustein in der Rettungskette dar und unterstreicht die enorme Bedeutung von Erste-Hilfe-Kenntnissen sowie den Mut, in einer Notsituation aktiv zu helfen.“ Gemeinsam mit dem Notarztteam wurden anschließend sofort erweiterte Reanimationsmaßnahmen eingeleitet. Durch die gute Zusammenarbeit aller beteiligten Einsatzkräfte konnte schließlich ein ROSC erreicht werden. Das bedeutet: Der Spontankreislauf der Person setzte wieder ein.

Polizei und Feuerwehr halfen

Auch die Polizei unterstützte die Maßnahmen vor Ort. Für die schonende Rettung aus dem Gebäude wurde zusätzlich die Feuerwehr hinzugezogen. Danach wurde die Person unter laufender medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz zeigt, wie entscheidend die ersten Minuten bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand sind. Das Rote Kreuz Deutschlandsberg hält fest: „Eine sofort begonnene Laienreanimation kann die Überlebenschancen deutlich erhöhen und bildet gemeinsam mit dem professionellen Zusammenwirken aller Einsatzorganisationen die Grundlage für eine bestmögliche Patientenversorgung.“